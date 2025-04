Ciąża księżnej Meghan jest tematem numer jeden nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Niemal cały świat oszalał na tym punkcie! Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy urodzi się dziecko książęcej pary z Sussex. Niewykluczone, że księżna przypadkowo zdradziła sekret... swoją biżuterią!

Reklama

Data narodzin dziecka Meghan i Harry'ego

W oficjalnym oświadczeniu, które opublikował Pałac Kensington, napisano jedynie, że nowy członek brytyjskiej rodziny królewskiej urodzi się wiosną 2019 roku. Nie podano jednak konkretnej daty. To standardowa procedura. Dokładanie tak samo było w przypadku kolejnych ciąż księżnej Kate.

W jakim miesiącu urodzi się dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego? Paparazzi twierdzą, że znają odpowiedź na to pytanie. Fotoreporterzy dopatrzyli się na placu księżnej pierścionka, który może symbolizować datę narodzin pierwszego potomka pary.

Podczas wizyty w Australii Księżna Meghan miała na placu trzy złote pierścionki z trzema różnymi kamieniami szlachetnymi. Tego typu biżuteria często dobierana jest pod kątem daty urodzin. W przypadku księżnej ta zasada się potwierdza.

Meghan miała na palcu pierścionek z zielonym kamieniem (perydotem lub inaczej oliwinem), którym symbolizuje sierpień, czyli miesiąc urodzin księżnej. Drugi z pierścionków miał niebieski kamień (szafir), który przypisany jest osobom urodzonym we wrześniu, kiedy to na świat przyszedł książę Harry. Pomiędzy nimi znalazł się trzeci pierścionek z diamentem, który jest symbolem kwietnia. Być może oznacza to, że termin porodu księżnej Meghan zaplanowany jest właśnie na ten miesiąc!

Będzie chłopiec czy dziewczynka?

Oprócz domysłów na temat daty narodzin pierwszego dziecka książęcej pary z Sussex, trwają również spekulacje na temat płci dziecka. Zgodnie z tradycją monarchii, informację na ten temat poznamy dopiero w dniu narodzin nowego potomka.

W czasie wizyty w Australii książę Harry publicznie wyznał, że marzy o dziewczynce. Wiele osób potraktowało jego słowa jako sugestię. Zatem jeśli połączyć te dwa elementy, oznaczałoby to, że Meghan i Harry w kwietniu 2019 roku zostaną rodzicami córki.

Reklama

Przeczytaj:

Zaskakujące prawo monarchii! Księżna Meghan nie będzie decydować o swoim dziecku?

Ups! Meghan zaliczyła wpadkę?! Suknia księżnej przypadkowo pokazała... zbyt dużo?