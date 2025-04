„Ślub od pierwszego wejrzenia” jest emitowany od 2016 roku. Osoby, które wstępują w związki małżeńskie, nie znają się wcześniej. Partnerzy są dobierani na podstawie cech fizjologicznych, testów psychologicznych oraz życiowych doświadczeń.

Dlaczego Joanna i Adam wzięli rozwód?

Każde małżeństwo, którego losy śledzą widzowie, ma miesiąc na to, by bliżej poznać się po ślubie. Wówczas wspólnie podejmują decyzję, czy biorą rozwód, czy pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku Joanny Lazar i Adama Miciaka ślub nie zapoczątkował trwałego związku. Okazało się, że para nawet nie spotkała się po programie, by bliżej się poznać. Jak tłumaczył to Adam, dowiedział się o czymś, co wywróciło jego życie do góry nogami.

Internauci spekulują, że chodzi o dziecko, którego spodziewa się mężczyzna. W sieci miały pojawiać się komentarze mówiące o spotkaniach z inną kobietą, jeszcze w trakcie emisji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”.

Oto 4 dowody internautów na to, że para wzięła rozwód:

Adam w ogóle nie wykazywał zainteresowania Joanną,

nie pożegnał się z żoną po zakończeniu eksperymentu,

podkreślał, że chciał mieć młodszą żonę, a Joanna jest starsza od niego,

nie zaprosił Joanny na imieniny swojego taty.

Para nie komentowała plotek. Byli zobligowani do zachowania tajemnicy aż do końca trwania telewizyjnego show.

