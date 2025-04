Dla wielu kobiet macierzyństwo to powołanie i dar, dla innych obowiązek, który ma niewiele wspólnego z błogosławieństwem. Kelly Clarkson oświadczyła prasie, że po 2 ciążach i porodach jej ciało jest tak zmasakrowane, a doświadczenie ciąży do tego stopnia traumatyczne, że podwiązała sobie jajowody, by nie dopuścić do posiadania kolejnego dziecka.

W środowisku kobiecym zawrzało. Podwiązanie jajowodów jest najskuteczniejszą metodą antykoncepcji i w 99% nieodwracalną. Kelly Clarkson wyłamała się z szeregu kobiet, które okres ciąży uważają za magiczny, wyjątkowy, wspaniały. Gwiazda oświadczyła, że nie chce mieć już więcej dzieci: sama zdecydowała się na podwiązanie jajowodów, a swojego męża, Brandona Blackstocka, namówiła do wazektomii.

Clarkson opowiedziała o swoich przemyśleniach i podjętych krokach Jenny McCarthy podczas audycji radiowej "The Jenny McCarthy Show".

-To jest okropieństwo [ciąża]. Nie ma w tym nic pięknego, ani nic magicznego. (...) Każdego dnia będę przypominać swoim dzieciom, przez co musiałam przejść.

Artystka bez zahamowań wyznała, że mimo miłości do swoich dzieci (Clarkson urodziła dwójkę dzieci (2014, 2016), za każdym razem po porodzie była hospitalizowana. Na drugie dziecko zdecydowała się, by córka miała rodzeństwo). Piosenkarka nie chce mieć więcej dzieci.

- To już nigdy nie może mi się przytrafić. Jeśli coś się stanie, to będzie prawdziwy cud. Dosłownie, powiedziałam mojemu ginekologowi i położnej na porodówce - jeśli jeszcze raz zajdę w ciążę - znajdę was!

W serwisach internetowych pojawiły się teksty dotyczące przebiegu ciąży, porodu i połogu w kontekście tego, co wyznała Clarkson.

Wiele kobiet wstydzi się mówić o macierzyństwie krytycznie, aby nie odbiegać od standardu. Szczerość piosenkarki nie oznacza, że nie kocha ona swoich dzieci. Ta szczerość może pomóc innym przyszłym mamom lub tym, które mają podobne odczucia względem macierzyństwa.

W Polsce podwiązanie jajowodów na życzenie kobiety jest nielegalne. Można je wykonać tylko w dwóch przypadkach: gdy ewentualna ciąża może zagrażać zdrowiu lub życiu kobiety lub kiedy istnieje podejrzenie, że dziecko będzie obciążone ciężką chorobą genetyczną.

