SAG Awards (Screen Actors Guild Awards), Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych, to jeden z ostatnich kroków do Oscarów. Gwiazdy wyglądałyabsolutnie wyjątkowo - kunsztowna biżuteria i kreacje prosto z najsłynniejszych domów mody przykuwają wzrok. A my pytamu: jak prezentowały się pary na czerwonym dywanie?

Jennifer Aniston, Emma Stone, Keira Knightley, Matthew McConaughey... To czołówka gwiazd Hollywood, która jest teraz w centrum uwagi.

Aniston i Theroux wzbudzają niemałe zaiteresowanie, bowiem świat czeka na wieści o ciąży aktorki.

Z kolei Keira Knightley nie może odpędzić się od fotoreporterów z racji jej zaokrąglonego brzuszka.

To ostatni trymestr jej ciąży - Keira świadomie wybiera kreacje, które podkreślają jej stan. Wyglądała bardzo kobieco!

Matthew McConaughey jest jednym z najsympatyczniejszych aktorów i... najwierniejszych mężów.

Miliony fanek śledą jednak losy jego małżeństwa z piękną Camilą Alves, a teraz, odkąd otrzymał SAG Award, jego notowania poszły w górę!

Na uroczystości nie zabrakło też singli: Eddie Redmayne kolejny raz pojawił się sam (po takiej liczbie zdobytych nagrod pewnie się to niebawem zmieni!), podobnie jak Emma Stone czy Julia Roberts.

Najbardziej zachwyciły nas stylizacje Rosamund Pike i Claire Danes - wyglądały obłędnie!

Zobaczcie zdjęcia prosto z czerwonego dywanu.

