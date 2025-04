Katarzyna Zielińska na pokazie Łukasza Jemioła w bardzo niekorzystnej sukience

Czy jedna z najpiękniejszych polskich aktorek zaliczyła wpadkę na szumnym pokazie mody Łukasza Jemioła? Katarzyna Zielińska w skórzanej sukience przykuła naszą uwagę, a raczej jej... brzuch. Jak wypadła?

Dopasowana sukienka podkreślała wszystko, a zwłaszcza to, czego zwykle nie chcemy nadmiernie eksponować. Katarzyna Zielińska zdecydowanie nie należy do grona aktorek z nadwagą, od lat stara się utrzymać linię. Wielokrotnie udowodniła, że wie co to dobry styl, dbałość o szczegóły i wysmakowany gust. Na jubileuszowym pokazie Łukasza Jemioła zadała szyku?

Katarzyna Zielińska w niekorzystnej sukience

Designerska kreacja robiła wrażenie. Aby nosić skórzane ubrania warto sprawdzić wcześniej, czy leżą idealnie i czy w świetle fleszy nie działają przypadkiem na niekorzyść. Tak się chyba niefortunnie stało w przypadku sukienki, którą wybrała właśnie na pokaz nowej kolekcji z okazji 10-lecia działalności Łukasza Jemioła. Kasia Zielińska w skórzanej sukience wyglądała, jakby była w ciąży, choć to prawdopodobnie tylko złudzenie optyczne. Aktorka próbowała zapanować nad wypukłością w tym newralgicznym miejscu i maskowała dłonią obszar brzucha. Skutecznie? Zobaczcie same, my też tam byłyśmy!

