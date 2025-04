Ciąża Kasi Zielińskiej budziła zainteresowanie od samego początku. Aktorka w przypadku pierwszej ciąży wolała zachować radość dla siebie. Tym razem jest inaczej? Co napisała aktorka na swoim Instagramie?

Kasia Zielińska w okresie ciąży wygląda kwitnąco! Od czasu do czasu umieszcza pełne szczęścia zdjęcia i możemy podziwiać, jak pięknieje i cieszy się ciążą. Aktorka najwyraźniej czuła się świetnie w ciąży, bo na jednym ze zdjęć napisała, ze bardzo smuci się "pożegnaniem z brzuszkiem". To jedno z jej najbardziej intymnych wyznań do tej pory.

Kasia Zielińska w ciąży jeździła na rowerze, spacerowała, pojawiała się też na kilku imprezach. Ciążę podsumowała w pięknych słowach:

Chyba nie ma słów, żeby opisać co się dzieje w mojej głowie w oczekiwaniu na TĘ wielką radość. To stan, który chyba każda kobieta chciałaby zatrzymać w głowie i być tak szczęśliwa przez całe życie jak teraz. Chodzę sobie ulicami, śpiewam, uśmiecham się do ludzi i gadam, wydawać by się mogło, sama z sobą ❤️ Powiększam się, sprawiam swojemu brzuszkowi dużo radości i każdego dnia się rozpieszczam. Oczywiście są granice tego wszystkiego - na pewno nie pięć mielonych dziennie😂 Czuję się bardzo sexy i wiem, że jestem bardzo ważna w życiu mojej Rodziny. No normalnie odjazd💪🏻💪🏻💪🏻 KRÓLEWNA Z ZIARENKIEM GROCHU".

Kurcze ale zazdroszczę 🙂 promienieje Pani 😍 ja mam wrażenie że umieram w ciąży 🙊 - napisała jedna z użytkowniczek.

To prawda, ciąża to najpiękniejszy okres w życiu kobiety. Czas, kiedy czuje się prawdziwie piękna, bezgranicznie szczęśliwa i do granic spełniona. - dodała inna.

Oby jak najwięcej mam czuło się tak wspaniale, jak ona. Katarzyna Zielińska urodzi lada dzień! Gratulujemy przyszłej mamie!

