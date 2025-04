Kasia Zielińska spodziewa się dziecka! Jak donosi dwutygodnik „Party”, aktorka jest w drugiej ciąży. Gratulacje!

Kasia Zielińska jest w ciąży

Katarzyna Zielińska po raz pierwszy została mamą w styczniu 2015 roku. Nie zdradzała nigdy planów co do tego, czy po raz kolejny będzie starać się o dziecko. Aktorka świetnie odnajduje się w roli mamy - obie z Małgorzatą Sochą uwielbiają spędzać czas na wspólnych spotkaniach z dziećmi.

Małgorzata Socha o podwójnej ciąży

Jakiś czas temu na Instagramie pokazała zdjęcie - swoje, bez makijażu, bez ozdobników.

- Taką lubią mnie najbardziej moje chłopaki. Bez szminki, sukni i bez lakieru na włosach. Ja też to lubię. A najbardziej wyczekuję na moment, kiedy Heniek kładąc się spać szepcze: „Mamo wies co? Kocham Cię!” Wtedy mam totalny odlot, uwierzcie. I nic wtedy nie jest ważne. Mogą gwiazdy spadać z nieba i padać miliony wygranych w totka. Nie interesuje mnie to - pisze gwiazda.

Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański są małżeństwem od czterech lat, ale znają się znacznie dłużej, bo od przedszkola. Para rzadko pojawia się na branżowych imprezach. Nie wiemy na razie jakiej płci będzie ich drugie dziecko. Czy Kasia Zielińska będzie miała upragnioną córeczkę? Czekamy na więcej informacji.

