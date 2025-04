Katarzyna Skrzynecka przez wiele lat pracowała z Pawłem Królikowskim na planie programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Aktorzy nie ukrywali, że łączy ich przyjaźń, a po śmierci Królikowskiego, Skrzynecka wspominała kolegę z planu bardzo ciepłymi słowami.

Reklama

Pomimo braku Królikowskiego, gwiazda nadal utrzymuje kontakty z jego rodziną i regularnie grywa w teatrze wraz z żoną zmarłego kolegi - Małgorzatą Ostrowską-Królikowską.

Katarzyna Skrzynecka o Antku Królikowskim

Z powodu bliskich relacji Skrzyneckiej z rodziną Królikowskich, aktorka zapytana została o skandale, które obecnie łączone są z ich nazwiskiem. Wszystkie dotyczą jego najstarszego syna - Antka, który wiele stracił w oczach fanów, kiedy na jaw wyszły informacje o jego nowym romansie. Niestety, kolejna romantyczna relacja kochliwego aktora miała nawiązać się jeszcze podczas ciąży jego żony Joanny Opozdy, której przysiągł dozgonną miłość zaledwie kilka miesięcy temu.

Jak doniesienia te komentuje Skrzynecka?

– Małgosia wspiera syna, jest to chyba całkowicie zrozumiałe. Ja znam ich historię od zupełnie innej strony, niż wersje medialne i prasowe. Znam też wiele obliczy historii prawdziwej, więc myślę, że ci, którzy powinni się tym zająć, rozwiążą to w słusznym kierunku. Czasami rzeczywistość wygląda zupełnie odwrotnie niż chce to widzieć prasa, wierzcie mi – podkreśliła enigmatycznie Skrzynecka.

Wiecie, co mogła mieć na myśli?

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Socha ukrywa swojego męża przed mediami? „Nie jest osobą publiczną i nie chce się pokazywać”

Sandra Kubicka o zerwanych zaręczynach. Wyznała, dlaczego odwołała ślub miesiąc przed ceremonią

Katarzyna Figura o relacji z Dodą: „Bywało różnie”