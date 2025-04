Dziś Katarzyna Cichopek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Popularność i miejsce w show-biznesie przyniosła jej rola Kingi Zduńskiej w serialu „M jak miłość”. Jednak zanim Kasia Cichopek wspięła się na szczyt, przeszła długą drogę. Początki jej kariery nie były kolorowe.

Katarzyna Cichopek już jako dziecko przejawiała talent aktorski. Już małą Kasię ciągnęło do występów scenicznych. Swoje zainteresowania konsekwentnie rozwijała w kolejnych latach. W końcu udało jej się zdobyć pierwszą poważną pracę. Był to plan jednego z polskich seriali. Niestety początkująca aktorka nie zagrzała tam długo miejsca. Powód? Figura, która według producentów, nie odpowiadała ówczesnym standardom. Tamto doświadczenie było bardzo bolesne dla młodej i ambitnej dziewczyny.

Jako nastolatka należałam do Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty u Jana i Haliny Machulskich. Dzięki nim trafiłam na plan pierwszego serialu, z którego wyrzucono mnie, bo byłam… za gruba. Już na początku drogi aktorskiej zaliczyłam twarde lądowanie. Wtedy uznałam, że show-biznes to nie moja bajka, bo ze swoją naturą wrażliwca po prostu się do tego nie nadaję

- wyznała po latach Katarzyna Cichopek w rozmowie z magazynem „Gala”.