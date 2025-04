Katarzyna Cichopek spędza urlop na greckiej wyspie Rodos. Na jej Instagramie pojawiają się kolejne fotografie z wakacji. Polska gwiazda pokazuje, jak kąpie się w hotelowym basenie, biega oraz spaceruje po plaży. Ostatni wpis wywołał spore kontrowersje. Aktorka pisze w nim o pożarach, z którymi walczy Grecja. Do zdjęcia pozuje... z szerokim uśmiechem.

Od kilku dni Grecja walczy z klęską pożarów. W okolicach Aten (w kurorcie Mati) zginęło 79 osób. Wśród nich jest 2 Polaków. Do tej pory mówi się o 187 rannych. Wiele osób jest poszukiwanych. Grecki rząd szacuje, że liczba ofiar będzie rosła, kiedy pożary ustaną, a służby będą mogły przeszukać zgliszcza. W kraju ogłoszono trzydniową żałobę narodową. W stronę Grecji płyną kondolencje z całego świata.

Katarzyna Cichopek postanowiła odnieść się do tragedii, która rozgrywa się niedaleko miejsca, w którym wypoczywa. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z jednej z greckich plaż. Aktorka, ubrana w letnią sukienkę i kapelusz, pozuje roześmiana tle morza.

Wpis wywołał burzę w sieci. Fani cieszą się, że ich idolka jest bezpieczna i może cieszyć się spokojnymi wakacjami. Jednak nie wszystkie komentarze utrzymane są w podobnym tonie. Wielu internautów jest zdegustowanych postawą gwiazdy. Uważają, że w kontekście tragedii, która rozgrywa się w Grecji, wrzucanie roześmianych zdjęć jest niestosowne.

- Skoro głupio tak.. To po co Pani wrzuca?- To po co to zdjęcie?- To może jak głupio pani wrzucać, to należało się powstrzymać przed wrzucaniem?

- oburzają się komentujący.