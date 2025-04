Mówi się, że nawet idealne pary muszą się czasem pokłócić, żeby było dobrze. W mediach pojawiały się już kilka razy doniesienia o kryzysie w małżeństwie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Czy były prawdziwe? Jakie problemy dotknęły znaną parę i czy najgorsze już za nimi? Zobacz, co o tym wszystkim mówi gwiazda „M jak miłość”.

Kryzys małżeński u Cichopek i Hakiela

Są małżeństwem już 10 lat. Pobrali się 20 września 2008 roku w Zakopanem. To właśnie w górach Marcin pierwszy raz wyznał Kasi, że ją kocha. Połączył ich taniec – poznali się w programie „Taniec z gwiazdami”.

„Jak każda zakochana kobieta marzyłam o tym, że my, że kiedyś… ale wtedy oświadczyn zupełnie się nie spodziewałam. Marcin wprawił mnie w osłupienie” – wyznała w jednym z wywiadów w magazynie „Viva”.

„Ślub jest scementowaniem związku i świadectwem na to, że kocha się bezgranicznie i dojrzale” – mówiła wtedy Kasia.

Dziś gwiazda „M jak miłość” i jej mąż mają dwójkę dzieci – Adama i Helenę. Prowadzą szkoły tańca. A jak dogadują się ze sobą?

Według portalu Wp.pl pierwszy kryzys w ich małżeństwie pojawił się, gdy zbiegły się dwie rzeczy w życiu pary. Pogorszył się kurs franka szwajcarskiego, a w tej walucie Kasia i Marcin zaciągnęli kredyt na willę na warszawskim Wilanowie. To też czas narodzin ich syna.

„Byliśmy zgodni do tego momentu” – wyznała aktorka. Dodała, że odsunęła się od swojego męża. Siedziała w domu z dziećmi, a Marcin spędzał czas ze znajomymi na mieście. „W pewnym momencie poczułem się przytłoczony nową rzeczywistością” – cytuje jego wypowiedź portal Wp.pl.

Później też nie było wesoło. Kiedy Kasia krótko po urodzeniu dziecka – bo zaledwie 6 tygodni po – wróciła do pracy, nie spodobało się to jej mężowi.

Jednak ze względu na więzy małżeńskie i dzieci postanowili powalczyć o związek. Top właśnie synek i córka dali im siłę.

Mamy dzieci i choćby dla nich warto się starać – wyznała w wywiadzie Kasia Cichopek.

Oby najtrudniejsze chwile już były za nimi!

