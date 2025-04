Katarzyna Cichopek zyskała wielką popularność dzięki roli Kingi Zduńskiej w serialu „M jak miłość”, gdzie gra już od 20 lat. Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci.

Minęło już 10 lat od programu „Sexy Mama”, którego była pomysłodawczynią i prowadzącą. Do dziś uważa go za jeden z ważniejszych projektów, który wielu mamom w Polsce pokazał, że mogą osiągnąć to, o czym marzą i że one same też są ważne.

Kasia Cichopek chciała odczarować mit Matki Polki



Kasia Cichopek w wywiadzie wyznała, że kiedy była w ciąży słyszała od znajomych „komplement” w postaci określania jej Matką Polką. Czuła wtedy w sobie ogromny sprzeciw. Chciała odczarować mit Matki Polki, pokazać, że jest dynamiczna, młoda i odważna.

Najpierw powstała książka dla mam, które czują się w ciąży nieatrakcyjne i są oceniane przez pryzmat tego, jak wychowują dzieci.

W programie „Sexy Mama” udowadniała, że kiedy kobieta jest szczęśliwa, szczęśliwe są także dzieci. Przekonywała, że kobiety nie muszą wszystkiego robić same, a oddanie pola partnerowi pozwala dzieciom zbudować relację z tatusiami.

Program „Sexy Mama” miał 6 edycji, dzięki czemu około 60 - 70 kobiet zaczęło realizować swoje pomysły i uwierzyło, że może wyglądać i czuć się dobrze. Aktorka jest zadowolona z efektu, jaki przyniósł program.

Kobiety dzięki temu że wychodziły z domu, ćwiczyły, ładnie wyglądały, zaczęły się lepiej czuć ze sobą. Zaczęły realizować swoje pomysły głęboko skrywane w swoich głowach. Zaczęły doceniać swoich facetów. - wspomina Katarzyna Cichopek.

