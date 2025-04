Kasia Moś skradła serca jury i widzów występem w półfinale konkursu Eurowizji 2017. Dostała się do finału! Co wyróżniło ją na tle pozostałych kandydatów? Zobacz, co piszą o niej zagraniczne media!

Reklama

Kasia Moś utworem "Flashlight" sprawiła, że na zgromadzona w Kijowie publiczność zadrżała. - Bądź sobą, bądź szczery, otaczaj się niesamowitymi ludźmi i pozytywną energią - mówiła piosenkarka podczas konferencji prasowej w Kijowie, tuż przed rozpoczęciem plebiscytu. Już wtedy zachwyciła prasę i fotoreporterów - Moś jest posiadaczką wyjątkowej urody i wie, jak subtelnie ją podkreślać: wielu widzom i jej fankom wpadła w oko kreacja z konferencji prasowej, jak również z samego występu. Kasia Moś dwukrotnie postawiła na biel, która symbolizuje czystość, niewinność, dobre intencje. Wyglądała obłędnie!

Kreacja zaprojektowana przez Mario Monezi wywarła ogromną fascynację wśród dziennikarzy. Wokalistce nadali tytuł "Królowej z Polski".

Anna Lewandowska już wróciła do pracy po porodzie?!

Kim jest Kasia Moś?

... A zaśpiewała jeszcze lepiej. Wielu z was pewnie zachodzi w głowę, kim jest Kasia Moś. Wokalistka ma 29 lat i pochodzi z Rudy Śląskiej. Kształciła się wokalnie od najmłodszych lat, a jej piosenka na Eurowizję "Flashlight" opowiada o wszystkich, którzy są ofiarami prześladowań. Kasia Moś jest także finalistką 3. edycji programu Must Be the Music.

Eurowizja 2017: lista finalistów

Polka wystąpi w pierwszej części sobotniego finału Eurowizji 13 maja 2017 roku. Oprócz Kasi Moś do finału zakwalifikowali się artyści z Mołdawii, Azerbejdżanu, Grecji, Szwecji, Portugalii, Armenii, Australii, Cypru i Belgii. Piosenkarka już jest wygrana: jej występy cieszą się rosnącym powodzeniem, lada dzień wystąpi na koncertach, które odbędą się w Londynie, Madrycie i Amsterdamie.

Reklama

Gwiazdy kochają biel! Zainspiruj się lookiem polskich celebrytek