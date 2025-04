Klara Lewandowska to nasze polskie Royal Baby, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I choć dziewczynka ma dopiero 5 dni, to świat oszalał na jej punkcie. Co rusz pojawiają się nowe komentarze, gratulacje, plotki. Do momentu narodzin, wszystkie media żyły ciągłym wyczekiwaniem i spekulacjami - "chłopak czy dziewczynka"? Gdy już wszystko stało się jasne, całe zainteresowanie przeniosło się na mamę.

Dzisiaj rano Anna Lewandowska na swój profil na Instagramie wrzuciła zdjęcie śniadania, razem z jadłospisem. Dla mediów to oczywiste - świeżo upieczona mama wróciła do pracy!

Doda o Klarze Lewandowskiej i całym szumie wokół Royal Baby

Fani wydają się być zachwyceni, że ciąża i dziecko nie spowalniają jej w pracy. Wręcz przeciwnie, jest nadzieja, że Anna Lewandowska nie odpocznie nawet przez chwilę i nadal będzie doradzała swoim wiernym czytelnikom co jeść i jak ćwiczyć, by wreszcie uzyskać wymarzoną sylwetkę.

Córka Anny i Roberta Lewandowskich ma już konto na Instagramie!

My pytamy (i siebie i was), czy cały ten szał nie jest przesadzony? Może nawet jest zbędny? Czy nie warto dać odpocząć i rodzicom i małej Klarze od tego namolnego zainteresowania? Nie róbmy sensacji z każdego zamieszczonego zdjęcia.