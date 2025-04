W tym roku wokalistka Kasia Kowalska zdecydowanie nie może mówić o szczęściu. Podczas gdy sama od dłuższego czasu zmaga się z powikłaniami po sepsie, jej córka dochodzi do siebie po chorobie, która nieomal nie odebrała jej życia.

Ola Kowalska kilka miesięcy temu trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Nie mogła prawidłowo oddychać i miała wysoką gorączkę. Lekarze podejrzewali, że może to być koronawirus, ponieważ objawy choroby się zgadzały.

Kasia Kowalska nie może spotkać się córką

Finalnie media obiegła wieść, że Ola zachorowała z powodu adenowirusa, który wywołał w jej organizmie poważną infekcję. Młoda kobieta musiała być intubowana. Kasia Kowalska bardzo przeżywała chorobę córki i drżała o jej bezpieczeństwo. Nie mogła jednak odwiedzić Oli przebywającej w Londynie ze względu na zamknięte granice państw. Wygląda na to, że obie panie będą musiały jeszcze chwilę poczekać na spotkanie. Piosenkarka w dalszym ciągu nie może zobaczyć się z Olą.

Menadżer Kasi Kowalskiej Maciej Durczak zdradził w rozmowie z magazynem „Party”, że z powodu wciąż niestabilnego stanu zdrowia, Ola nie może opuszczać Londynu i musi przejść rehabilitację, która pozwoli jej wrócić do zdrowia.

Ola chciała przyjechać do Polski, ale lekarze zabronili jej podróżować i zalecili spokój oraz rehabilitację po przebytej chorobie - mówi Durczak

Kowalska ma jednak nadzieję, że w przyszłym miesiącu zdrowie Oli pozwoli jej już na przyjazd do Polski i będzie mogła w końcu spotkać się z ukochaną córką. Marzy jej się wspólny wyjazd na urlop.

Być może w sierpniu jej stan polepszy się na tyle, że będzie mogła z Kasią pojechać na urlop. Chciałaby uciec gdzieś za granicę - zdradza menadżer

Na co chorowała Ola Kowalska?

Na początku córka Kasi Kowalskiej myślała, że dopadło ją zwykłe przeziębienie. Wkrótce jednak jej stan pogorszył się na tyle, że trafiła do londyńskiego szpitala. Podczas jednej z nocy 23-latka zaczęła mieć problemy z oddychaniem. By ratować życie Oli, lekarze musieli ją intubować. Teraz przed młodą kobietą długa rehabilitacja, która pozwoli jej wrócić do zdrowia. Ola musi od nowa uczyć się mówić, chodzić i wykonywać najprostsze czynności.

