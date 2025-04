Już lada chwila Aleksandra i Michał Żebrowscy powitają na świecie swoją trzecią pociechę. Młoda mama chętnie dzieli się fotografiami i przemyśleniami z okresu ciąży w mediach społecznościowych. I choć jej życie wygląda na sielankę, gwiazda ma też na koncie naprawdę bolesne doświadczenia.

Żebrowska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie ujawniła, że temat utraconej, a w zasadzie, jak sama to nazwała, „nieudanej” ciąży nie jest jej obcy. Gwiazda zdradziła fanom, że przechodziła przez dramat poronienia kilkukrotnie, zanim udało jej się urodzić swoje maluchy.

Na szczęście, kobietę w trudnych chwilach wspierali najbliżsi, którzy pomogli jej przetrwać ten przygnębiający czas. Aleksandra Żebrowska w swoim wpisie poprosiła też o wyrozumiałość dla wszystkich matek, które przechodzą poronienie i utratę dziecka. Jej zdaniem, zachowanie wielu osób jest w takich momentach niestosowne.

Ściskam wszystkich starających się o bobasa, wszystkich, którzy nie są gotowi, żeby mówić o tym, co ich spotkało. Wszystkich, którzy boją się, że coś znowu będzie nie tak. I pamiętajmy! Nie każdy jest gotowy, by mówić o swoich doświadczeniach - ale to nie znaczy, że ich nie ma. Bądźmy delikatni i szanujmy się nawzajem. Oszczędźmy kobietom pytań pt: “Mówiłaś, że chcesz mieć więcej dzieci, to kiedy kolejne? albo Mąż na pewno marzy o córeczce, hmmm?. Macierzyństwo to prywatna sprawa każdej z nas, każdej starającej się o dziecko pary. Niektóre pytania czy rady mogą być dla drugiego człowieka najzwyczajniej w świecie krzywdzące -

czytamy we wpisie gwiazdy