French manicure (pierwotnie nazwany Natural Nail Look) już od niemal 40 lat uwielbiany jest przez kobiety na całym świecie. Opiera się na delikatnych odcieniach nude (beżowo-różowych) i zaakcentowanych na biało końcówkach. Jego pomysłodawcą był Jeff Pink, założyciel marki Orly, który miał za zadanie stworzyć uniwersalny manicure dla wszystkich aktorek Hollywood.

French manicure dobrze wygląda na każdej długości i każdym kształcie płytki. Dłoń wygląda elegancko i schludnie. Stylizacja jest bardzo uniwersalna - sprawdza się na co dzień, na spotkaniach biznesowych i weselach. Dużą popularnością cieszy się również wśród panien młodych.

Francuski manicure nie jest skomplikowany. Z łatwością zrobisz go sama w domu. Wszystko, co będzie ci potrzebne, aby wykonać klasyczny french manicure to:

cążki;

pilnik;

blok polerski;

patyczki do skórek;

pędzelek do zdobień lub specjalne szablony;

baza;

2 lakiery do paznokci: biały i transparentny, jasnoróżowy (niektóre marki mają w swojej ofercie specjalne zestawy do french manicure);

(niektóre marki mają w swojej ofercie specjalne zestawy do french manicure); top coat.

Klasyczny french manicure krok po kroku

Przygotuj paznokcie tak, jak do każdego innego manicure - nadaj pożądany kształt, wypoleruj płytkę i wytnij skórki. Następnie nałóż bazę. Sprawi, że lakier utrzyma się dłużej i nie będzie odpryskiwał. Poczekaj, aż wyschnie. Paznokcie pomaluj jasnoróżowym lakierem lub nude. Papierowe szablony przyklej starannie do płytki paznokcia. Oddzielone w ten sposób końcówki, pomaluj białym lub kolorowym lakierem. Możesz również użyć pędzelka do zdobień - zatop końcówkę w białym lakierze i starannie namaluj cienki paseczek. Gdy końcówki wyschną, nałóż warstwę nabłyszczającego top coatu.

Baby boomer manicure: jak zrobić modne paznokcie krok po kroku?

fot. French manicure/Adobe Stock, okskukuruza

Francuski manicure możesz wykonać również metodą hybrydową — utrzyma się w nienagannym stanie o wiele dłużej, niż ten wykonany tradycyjnymi lakierami.

Hybryda w domu. Oto instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zrobić manicure hybrydowy

Hybrydowy french manicure krok po kroku:

Zacznij od zmatowienia płytki blokiem polerskim.

Nałóż warstwę bazowego lakieru hybrydowego i utwardź w lampie.

Nałóż cienką warstwę jasnego koloru lakieru hybrydowego i ponownie włóż do lampy.

Korzystając szablonów i białego lakieru, narysuj linie tuż przy zakończeniu paznokcia.

Całość utwardź w lampie.

Na koniec nałóż cienką warstwę top coatu i utwardź w lampie.

Całość przemyj cleanerem.

Jeśli znudziła ci się klasyczna wersja french manicure, spróbuj opcji w kolorze. Płytkę paznokcia możesz pomalować tylko odżywką, a końcówkę zaakcentować kolorem (wiosną i latam królują pastele , jesienią i zimą ciemniejsze odcienie - brąz, czerń, bordo) lub pomalować paznokcie na wybrany kolor, np. szary, a końcówkę zrobić różową, czarną czy fioletową. Na jaką tylko masz ochotę. Tak pomalowane paznokcie też warto wykończyć lakierem nawierzchniowym, żeby efekt utrzymał się dłużej.

Double french manicure: jak wygląda i jak go wykonać?

Do zrobienia końcówki, możesz także użyć specjalnego białego pisaka (np. Kiko Milano, Essence, Dior, Sally Hansen) lub silikonowego stempla. Ten ekspresowy sposób był hitem na TikToku. Wystarczy miękką część stempla pomalować na biało, a następnie wcisnąć końcówkę paznokcia, żeby przenieść kolor.

Ten trik z TikToka zapewnia idealny francuski manicure w kilka sekund!! Zawsze się udaje

Innym sposobem na french manicure jest przyklejenie gotowych końcówek. Są w różnych rozmiarach, więc łatwo można dopasować je do paznokci i występują w wielu kolorach. Do zabiegu potrzebujesz także kleju, który trzeba nałożyć na spód końcówek, przykleić je do czubków paznokci i usunąć wystające części. Potem opiłuj je w pożądany kształt i nałóż bezbarwny lakier.

Oto kilka inspiracji na piękny french manicure z Instagrama m.in. ombre french manicure, czarny french manicure, brokatowy french manicure, świąteczny french manicure i ze zdobieniem.

