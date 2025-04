Ania Piszczałka w grzywce na gali konkursu VIVA! Photo Awards

Pamiętacie Anię Piszczałkę? 3. finalistka programu "Top Model" nie wygrała głównej nagrody, ale można powiedzieć, że to ona zgarnęła najwięcej. Teraz przeszła wizerunkową zmianę!

Reklama

Metamorfoza Ani Piszczałki

Modelka pochwaliła się nową fryzurą na swoim Facebooku i doczekała się pochlebnych komentarzy. Pierwsze wielkie wyjście Ani Piszczałki w grzywce to gala konkursu VIVA! Photo Awards, na której wśród licznie przybyłych gwiazd, nie dało się nie dostrzec jej małej przemiany. Fani i znajomi są zachwyceni. A wy co sądzicie o nowej fryzurze modelki? Ładnemu we wszystkim ładnie?

Buongiorno ❤ #newhair #by #dawidwasilewski #thebest #hairstylist #fringe #blondie #love #happy

Posted by Ania Piszczałka on 18 listopada 2015

Ania Piszczałka w grzywce

Jeśli jesteście ciekawe rezultatów pracy fryzjera Dawida Wasilewskiego (to jego ręce opiekują się włosami modelki), to zobaczcie zdjecia z wydarzenia, na którym pojawiła się Piszczałka w grzywce. Zmiana na plus?

Reklama

Obejrzyj galerię>>

Zobacz:

Tak wygląda Halle Berry bez makijażu

Jennifer Lopez w krótkich włosach

Reakcja fanów na metamorfozę Joanny Brodzik