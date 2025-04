Karolina Malinowska o niepłodności? Czy matka 3 chłopców może zabrać głos w sprawie, która w zasadzie jej... nie dotknęła? Jest szczęśliwą żoną i spełnioną mamą. Ale jako eks top modelka dostrzega także ważną rzecz: są kobiety, które myślą, że macierzyństwo może poczekać kilka, a nawet kilkanaście lat. A inne... nie mogą ich mieć.

Musiało minąć 6 lat od ślubu Karoliny Malinowskiej i Oliviera Janiaka, by para zaczęła starać się o dziecko. Właśnie... czy zapragnęli go dopiero wtedy, czy może jednak wcześniejsze próby nie dały wymarzonego efektu? Współcześnie wiele par marzy o dziecku, a nie może ich mieć. Z drugiej strony - kobiety pragną kariery i samodzielności, a nie bycia Mamą przez duże M. I to nawet nie jednego dziecka, a kilkorga.

Malinowska w sukience z Lidla za 39 zł. Można? Można!

Karolina Malinowska od zawsze wiedziała, że ma powołanie do bycia mamą.