Zanim zaczęła być postrzegana jako odchudzająca się z Ewą Chodakowską celebrytka, Karolina Malinowska uchodziła za fashionistkę i pasjonatkę mody. Ponadto osobę, która ceni sobie, że czas jest dla niej łaskawy i to widać - zdjęcie na Instagramie jest tego najlepszym dowodem.

Żona Oliviera Janiaka wychowuje 3 synów i dla rodziny poświęciła dobrze zapowiadającą się karierę. Czy jest to dla niej problemem, że przyszła miłość, dzieci, rodzina, a kariera na wybiegu odeszła w zapomnienie? Nie, choć nie wstydzi się mówić, że zrezygnowała z siebie na rzecz wychowania Fryderyka, Christiana i Juliana.

Karolina Malinowska to mama na medal

Była modelka od czasu do czasu przypomina o tym, że obiektyw ją lubił, a i zagraniczne magazyny ceniły jej urodę i charyzmę. Kilka miesięcy temu na Instagram Malinowska wrzuciła okładkę magazynu Vogue, na której była... ona sama.

Malinowska na okładce Vogue

Jesteśmy pod wrażeniem najnowszego zdjęcia Karoliny Malinowskiej na Instagramie: była modelka wrzuciła porównawczy kolaż fotek kiedyś i dziś. Uwierzycie, że te dwa wspomnienia dzieli 20 lat różnicy?

Fani od razu zareagowali z niedowierzaniem i nie szczędzili komplementów.