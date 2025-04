O tym, że małżeństwo Piotra i Justyny Żyłów to fikcja, przekonaliśmy się w pierwszej połowie tego roku. Wtedy to kobieta poinformowała w mediach społecznościowych, że jej mąż – znany polski skoczek – odszedł do kochanki, porzucając ją z dziećmi. Piotr nie pozostał jej dłużny i bronił się na Facebooku podkreślając, że syn i córka są dla niego najważniejsi.

Potem Justyna Żyła była w centrum uwagi mediów jeszcze z kilku powodów – ostatnio ze względu na odważną sesję zdjęciową w „Playboyu” zatytułowaną wymownie „Góralu, czy ci nie żal?”. Kobieta podkreślała, że zdecydowała się na ten krok, by pokazać mężowi, co stracił, odchodząc do innej.

Przeprowadzka na oczach internautów

Teraz Justyna znów zszokowała swoich obserwatorów na Instagramie, publikując relację z… pakowania trofeów i medali Piotra Żyły. Video umieszczone w instastories okrasiła słowem „pakowanko”. Na filmiku można było zobaczyć mężczyznę i starszą kobietę – prawdopodobnie jest to sam Piotr i jego mama, którzy przyjechali odwiedzić Justynę i dzieci w Dniu Ojca. Widać, jak oboje pakują trofea do pudełek.

Zachowanie Justyny nie spodobało się wielu jej obserwatorom, którzy nie omieszkali zganić kobiety w komentarzach. Według nich posunęła się ona za daleko wyśmiewając Piotra i kiedyś będzie żałować swojego zachowania. Oto niektóre z nich:

Serio nagrywasz pakowanie męża?

Straszna żenada moim zdaniem

Ty kobieto masz coś z głową. Cały Internet się łapie za głowę. Nagrywanie pakowania byłego męża. Już dawno osiągnęłaś szczyt żenady. Ktoś powinien ci uświadomić, co wyprawiasz, żebyś w końcu odzyskała przytomność

A co wy myślicie o postępowaniu Justyny Żyły? Przesadziła czy dobrze zrobiła?

