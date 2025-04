Julia Wieniawa szaleje. Gra w serialach, ma rolę w najnowszym filmie Patryka Vegi „Kobiety mafii”, śpiewa, niedługo będzie można ją zobaczyć w reality show „The Story of My Life”, a teraz okazuje się, że też zjawiskowo tańczy. A, no i do tego ma fajnego chłopaka.

To jest zdecydowanie jej czas. Julię Wieniawę można zobaczyć wszędzie – w programach i serialach telewizyjnych, na czerwonych dywanach, niedługo na dużym ekranie. 19-letnia aktorka udowodniła właśnie, że na liście jej talentów jest też taniec. Wrzuciła na swój Instagram film z sali treningowej. Widać na nim jak ćwiczy ze swoim nauczycielem układ choreograficzny.

Powracam po bardzo długiej przerwie od mojej pasji 💃🏽 Ta energia to coś, czego już od dawna mi brakowało! – napisała pod filmikiem.

Internauci są pod wrażeniem jej ruchów. Posypały się komentarze: „Julia, ile Ty masz jeszcze tych talentów?”, „Jeśli to twój trener to umiesz lepiej od niego tańczyć 😂”, „Ja tam widzę lekką choreo Beyonce”. Niektórzy sugerują, że powinna coś zrobić ze swoim tanecznym talentem: „Teraz tylko czekać aż wystąpisz w tańcu z gwiazdami”, „Ale kocie ruchy🐱”.

Zobaczcie, czym zachwycają się fani młodej aktorki.

Julia Wieniawa ostatnio dostała też propozycję udziału w programie Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo”, ale odmówiła. „Czuję się jeszcze za mało obyta scenicznie, żeby czuć się pewnie w takim programie. Trzeba mieć w nim dużą pewność siebie oraz dobry warsztat. Ja dopiero się wszystkiego uczę. Może za parę lat wezmę udział w tym programie” – tłumaczyła w rozmowie z Plejadą.

Natomiast niebawem widzowie będą mogli ją oglądać w w reality show „The Story of My Life - Historia naszego życia”, w którym wystąpi ze swoim chłopakiem Antkiem Królikowskim.

