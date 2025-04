Julia Wieniawa po maturze chciała zdawać na studia aktorskie w państwowej akademii teatralnej. Jednak rzeczywistość zweryfikowała jak marzenia. Dziewczyna Antka Królikowskiego ma teraz dużo rzeczy na głowie związanych ze swoją karierą i nie wyobraża sobie zniknąć wizji. A studia aktorskie to nie jest coś, co można zaliczyć „po godzinach”.

O Julii Wieniawie zaczęto mówić, gdy pojawiła się w serialu TVP2 „Rodzinka.pl”. Od tego momentu w jej karierze zaczęło się sporo dziać. Julia wystąpiła w najnowszym filmie Patryka Vegi „Kobiety mafii”.

Nagrała też dwa single, a już na początku marca na antenie telewizji Polsat pojawi się ze swoim chłopakiem Antkiem w show „The Story of my Life. Historia naszego życia”. Do tego jeszcze poświęca się swojemu hobby, jakim jest taniec. Gdzie w tym wszystkim czas na solidną naukę aktorstwa?

„Julia bardzo chciała studiować, ale wiąże się to w wieloma wyrzeczeniami. Żeby móc uczęszczać do szkoły, musiałaby zrezygnować z telewizji przynajmniej na rok. To najgorszy moment na przerwanie kariery. Boi się, że jeśli zniknie, wszyscy o niej zapomną” – donosi informator w tygodniku „Gwiazdy”. Podobno Julia chce wykorzystać teraz swoją popularność i wypracować pozycję w show-biznesie.

Ciekawe, czy wróci do pomysłu pójścia na studia aktorskie…

