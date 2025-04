W ostatnim czasie coraz więcej gwiazd pozbywa się swoich nieruchomości i wystawia je na sprzedaż. Nowego nabywcy szuka m.in. apartament Kuby Wojewódzkiego czy też siedlisko Daniela Olbrychskiego. Niektóre przez długie miesiące pozostają na rynku, bo ceny, które ustalają celebryci, mogą niektórych powalić na kolana. Tak jest też w przypadku willi Joanny Przetakiewicz.

Willa Joanny Przetakiewicz na sprzedaż

Joanna Przetakiewicz to projektantka mody i synonim spełnionej bizneswoman. Czego się nie dotknie, zamienia w złoto, a w życiu osobistym również świetnie jej się powodzi. Gwiazda niedawno wyszła za mąż i jest bardzo szczęśliwa. Być może to właśnie w związku z przeprowadzką do posiadłości męża, projektantka sprzedaje swoją willę w Konstancinie-Jeziornej.

Dom znalazł się na stronie agencji nieruchomości „Eurovilla”, oferującym luksusowe posiadłości. Niestety, 700-metrowa willa jest w stanie praktycznie surowym, a za remont będzie odpowiadał już kolejny właściciel. A z tym może być trudno, bo dom jest zabytkiem pierwszego stopnia. W związku z tym wszelkie prace remontowe musi zatwierdzić konserwator zabytków.

fot. Eurovilla.pl, dom Joanny Przetakiewicz w Konstancinie-Jeziornej

fot. Eurovilla.pl, dom Joanny Przetakiewicz w Konstancinie-Jeziornej

Prawdziwym szokiem jest jednak cena posiadłości. Joanna Przetakiewicz żąda za willę aż 12 milionów złotych. Cena teoretycznie jest dość standardowa jak na domy w tej okolicy, jednak nie w stanie surowym, który wymaga gruntownej renowacji niemal od zera.

Jeśli jednak marzymy o luksusowej, zabytkowej posiadłości, warto wziąć nieruchomość pod uwagę. Zwłaszcza, że naszą niedaleką sąsiadką zostanie Maryla Rodowicz. Wokalistka też ma willę w Konstancinie-Jeziornej.

fot. Eurovilla.pl, dom Joanny Przetakiewicz w Konstancinie-Jeziornej

Zabytkowy dom nie jest jedyną nieruchomością w posiadaniu Przetakiewicz. Projektantka zainwestowała również w mieszkanie w Londynie oraz luksusowy apartament na Żoliborzu.

