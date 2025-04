Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem, synami i ukochanymi psiakami mieszka w pięknym domu w Warszawie. W mediach społecznościowych chętnie pokazuje jego wnętrza i zdradza, jak urządziła swoje cztery kąty. Okazuje się jednak, że w obecnym domu nie spędzi już zbyt wiele czasu, bo razem z Radosławem Majdanem budują swój nowy dom. Jak będzie wyglądał?

Gwiazda zdradziła, że budowa idzie zgodnie z planem, choć jest nieco opóźniona. Wszystko przez pandemię, która spowolniła działanie urzędów. W związku z tym załatwienie stosownych pozwoleń i wniosków zajęło znacznie więcej czasu niż zwykle. Na szczęście wszystko udało się już dopiąć.

Rozenek-Majdan wyjaśniła też, że jej nowy dom nie będzie utrzymany w surowym, nowoczesnym stylu, bo obecnie mieszka w takim właśnie budynku, na który miała ograniczony wpływ.

Ja bym chciała, żeby to było takie klasyczne, ciepłe, drewno, tkaniny. Myślę też o pięknej kamiennej elewacji, tego typu rzeczy

Za projekt i aranżację wnętrz będą odpowiadać znani architekci. Gwiazda chciała, żeby przy urządzaniu jej wymarzonego domu pomogli jej specjaliści, którzy dopracują wszystko w najmniejszym szczególe.

Ja wiem, jakie mam marzenia, albo jakbym chciała, żeby wyglądała moja kuchnia. Mam całą tablicę z inspiracjami. Ale to jest tak jak z projektowaniem ubrań, czasami mam pomysł, który okazuje się nie do zrealizowania po skonfrontowaniu go z projektantami i paniami szwaczkami. Tak jest też przy urządzaniu domu

- dodaje