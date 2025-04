W ostatnich tygodniach tabloidy informowały, że Joanna Liszowska i jej mąż, szwedzki biznesmen, Ola Serneke planują rozwód. Według doniesień prasy kolorowej, para miała zakończyć małżeństwo do końca roku. Aktorka skomentowała doniesienia mediów.

Joanna Liszowska rozwiodła się. Aktorka wydała specjalnego oświadczenie, w którym poinformowała, że do rozwodu doszło już roku temu. Z komunikatu na Instagramie dowiadujemy się, że sprawa rozwodowa odbyła się w Szwecji.

Para rozstała się w zgodzie i postanowiła dzielić się opieką nad córkami. Do tej pory wszelkie informacje na ten temat utrzymywane były w tajemnicy, co stanowiło pole dla domysłów, spekulacji i plotek. Gwiazda ucięła wszelkie domysły.

- Oto naga PRAWDA: Już blisko ROK jestem PO ROZWODZIE (w Szwecji) z daleka od wścibskich oczu i uszu. Z byłym mężem pozostajemy w bardzo przyjacielskiej, życzliwej relacji pełnej szacunku i troski o nasze córeczki. Życie dawno potoczyło się dalej. No scandal, No fight, No comments.Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Dziękujemy

- napisała aktorka.