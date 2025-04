Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa wpłynęła niemal na wszystkie dziedziny naszego życia i gospodarki. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się przedstawiciele branży rozrywkowej, którzy często nie mają żadnego zabezpieczenia przed nagłą utratą pracy i muszą liczyć się z ogromnymi stratami finansowymi.

Na kłopoty z domowym budżetem narzeka również aktorka Joanna Kurowska. Gwiazda przyznała, że, podobnie jak większość kolegów, nie pracuje już od trzech miesięcy. Mimo posiadania pewnych oszczędności, jej sytuacja finansowa zaczyna wyglądać naprawdę nieciekawie.

Jestem bez pracy już trzy miesiące i jestem mocno zaniepokojona tą sytuacją. Jeśli chodzi o budżet domowy, to jest kiepściutko, ja na szczęście byłam dosyć przezorna i jakieś oszczędności z kupki uzbieranej są, ale to nie może trwać w nieskończoność. Najgorsze jest to, że słyszymy głosy, że ma być druga fala i powrót zachorowań. Nie wiadomo nawet, czy jak otworzą teatry, to czy ludzie będą mieli pieniądze na bilety, bo dużo ludzi przecież nie pracuje

- mówi aktorka w rozmowie z „Plejadą”