Doda od początku robi co może, by wokół „Dziewczyn z Dubaju” powstało jak najwięcej szumu. Póki co - całkiem skutecznie. Piosenkarka, a obecnie producentka bardzo oszczędnie dawkuje informacje o produkcji, dzięki czemu jeszcze bardziej podsyca plotki. W filmie zobaczymy między innymi Olgę Kalicką, Paulinę Gałązkę, Annę Karczmarczyk, a także Katarzynę Figurę, Jana Englerta oraz Beatę Ścibakównę. Jego premiera jest zapowiedziana na 2021 rok.

Teraz Doda znowu dolała oliwy do ognia. Według jej zapowiedzi, film o modelkach robiących karierę w Dubaju będzie miał tyle pikantnych szczegółów, że po jego premierze spodziewa się pozwów od wielu polskich celebrytów. Na ile jest w tym prawdy? Tego dowiemy się pewnie dopiero, gdy film trafi na ekrany.

Doda: „Nie boję się pozwów, liczę na nie”

Piosenkarka od dawna określała się jako kinomankę, ale pasja do bycia po tej drugiej stronie kamery przyszła do niej dopiero na planie filmu „Pitbull”. Dopiero gdy już oswoiła się z nową rolą przyszedł do niej pomysł, by nagrać film o aferze w Dubaju.

Doda sama mówi, że lubi filmy, które pozostawiają dużo do myślenia, a w polskiej kinematografii właśnie takich według artystki brakuje. Film na podstawie reportażu Piotra Krysiaka z pewnością wpisuje się w tę kategorię... Co sama producentka mówi na temat swojego nowego dzieła? Czy wywoła on skandal?

Nie wiem, czy wywoła skandal. Myślę, że to jest skandal, że ja muszę robić o tym film. To jest skandal, że ja musiałam oglądać te wszystkie zdjęcia bzykanych celebrytek i ich intymne części ciała. Będę to miała do końca życia, jak będę oglądała ich wywiady, przed oczami - zdradza Doda.

Przygotowania do filmu zajęły całej ekipie bardzo dużo czasu. Nie chcieli przeoczyć żadnej informacji, jako że nie jest film inspirowany faktami, tylko na tych faktach twardo oparty. Oprócz głośnego reportażu Doda przy produkcji opierała się także na rozmowach z dziewczynami, które nadal jeżdżą do Dubaju.

Czy film okaże się klapą, czy głośnym skandalem? Z pewnością po takim rozgłosie można już sądzić, że będzie hitem kasowym. Więcej dowiemy się dopiero po jego premierze.

