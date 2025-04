W listopadzie 2019 roku spełniło się wielkie marzenie Joanny Krupy i Douglasa Nunesa, którzy po wielu miesiącach starań zostali rodzicami, witając na świecie córeczkę Ashę-Leigh.

Reklama

41-letnia modelka oszalała na punkcie swojej pociechy i regularnie publikuje zdjęcia z Ashą w mediach społecznościowych, uchylając przed fanami rąbka tajemnicy. Tym razem może tego pożałować. Pod jednym z ostatnich wpisów modelki pojawiła się bowiem lawina krytycznych komentarzy. Poszło o poduszkę, na której Krupa posadziła swoją córeczkę.

Joanna Krupa skrytykowana za poduszkę do siedzenia dla dziecka

Co prawda to nie pierwszy raz, kiedy „instamatki” zaatakowały modelkę, krytykując jej metody wychowawcze. Do tej pory jednak celebrytka nie dała się sprowokować i pozostawiała zaczepki bez komentarza. Najwyraźniej miarka się przebrała.

Pod ostatnim filmikiem opublikowanym przez Krupę na Instagramie widać, jak Asha-Leigh jest posadzona w foteliku/poduszcze, która podtrzymuje malucha, by się nie przewracał. Zdaniem komentujących siedzonko jest wyjątkowo szkodliwe dla dziecka, o czym dali modelce znać negatywnymi wypowiedziami. To nie uszło uwadze modelki, która szybko zabrała głos i gniewnie odpowiedziała internautom.

Ludzie, widzę że komentujecie poduszkę małej. Ona siedzi sama, tylko ma poduszkę, żeby nie spadła z kanapy. Czy naprawdę nie macie w życiu, o co się martwić? Asha ma wszystko, co potrzebuje i co jest najzdrowsze dla niej. Ja wiem, co jest najlepsze dla mojego dziecka. Widzę, że nudy przez quarantine - napisała Joanna w komentarzach.

Tutaj dyskusja zaczęła nabierać tempa, a krytykujący Krupę rodzice nie ustawali w nagonce na gwiazdę i jej pomysły na opiekę nad dzieckiem.

- Jeżeli się wywraca, to znaczy, że nie umie sama siedzieć!- Dziecko, jak się wywróci, powinno samo potrafić usiąść. A nie być posadzone i siedzieć. To dwie różne rzeczy... - Mała jest urocza, ale poduszka do odłożenia w kąt. Nie sadzamy na siłę dziecka, które nie usiadło samo - pisali pod postem na Instagramie

Finalnie Joanna Krupa stwierdziła jedynie, że ludzie nie mają klasy i nie powinni interesować się jej życiem prywatnym do tego stopnia, żeby krytykować jej wybory macierzyńskie. Po długiej wymianie zdań ucięła dyskusję i nie reagowała na dalsze zaczepki.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z życia gwiazd:

Anna Lewandowska na spacerze z Laurą w pięknym wózku za małą fortunę. Jaki to model?

Blanka Lipińska zdradza szczegóły swojej diety. "Wolę wyglądać, niż być najedzona"

Barbara Kurdej-Szatan mimo ciąży wraca na plan. Ruszają zdjęcia do kolejnych odcinków "M jak miłość"