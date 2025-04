Joanna Krupa ma na koncie wiele okładek i sesji w magazynach, jeszcze więcej imprez, jeden rozwód i 38 lat. Dzieci? Zero, bo chciała nacieszyć się karierą - teraz ponoć zmienia zdanie z powodu nowej miłości...

Reklama

Jak żyć w małżeństwie? Poznaj 8 zasad, których przestrzeganie zmniejsza ryzyko rozwodu

Joanna Krupa planuje dziecko?

- Najpierw ślub, potem wszystko się może zdarzyć - puszcza oko Krupa do dziennikarza, gdy zapytał ją o dziecko. Tym razem nie odpowiadała jednak wymijająco. Od kilku miesięcy jest w szczęśliwym związku, który chciałaby ponownie zalegalizować. Rozwód na koncie traktuje jako doświadczenie niezbędne do tego, by uczyć się na błędach.

Mój pierwszy ślub w ogóle mnie nie zniechęcił. Życie jest takie, jakie jest. Jesteśmy z Romkiem przyjaciółmi, kocham go, ale jako przyjaciela. Niczego nie żałuję. Dużo mnie nauczył w związku. Uczę się na błędach i mogę tej nowej osobie dać to, czego nauczyłam się na błędach poprzedniego związku. Ten nowy może być poważniejszy, zobaczymy - czytamy.

Jest o tyle poważniejszy, że Krupa wspomniała o ślubie i dzieciach. Poprzedni partner przez dekadę nie był w stanie jej namówić do rezygnacji z kariery na rzecz potomstwa. Może miała wewnętrzną intuicję, że to nie ten facet, który powinien być ojcem jej dzieci? Teraz Krupa śmiało mówi, że jest zakochana i cieszy się z bliskości w związku.

Mam nową miłość i bardzo się z tego cieszę - ujawniła celebrytka w rozmowie z Nowa TV. Bardzo mało powiem, bo to jest bardzo prywatna osoba. Poznaliśmy się miesiąc temu w parku, oboje byliśmy na spacerze z pieskami. Jest niesamowitym człowiekiem, jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się, że tak wyszło. Jeśli chodzi o dzieci, to wszystko może się zdarzyć. On bardzo chce mieć dzieci. Ale czekaj! Najpierw ślub. A nie dziecko najpierw!

Krupa nie szukała miłości, ale czy taka kobieta może narzekać na brak zainteresowania? Modelka chętnie dzieli się swą radością i czuje, że to właśnie ten jedyny, romantyczny, oddany, dobry mężczyzna.

Ujął mnie też swoim poczuciem humoru i romantyzmem. Pokochał moją mamę i zaakceptował to, że mam aż tyle psiaków. Okazało się, że mamy podobne plany na przyszłość i podobnie widzimy siebie jako para i... rodzina.

Ci bardziej pamiętliwi z pewnością znają historię zamrożonych jajeczek Joanny. Zago wyznał kiedyś, że drugim powodem ich rozstania była niechęć Joanny do powiększenia rodziny. - Joanna zamroziła jajeczka i zdecydowaliśmy się poczekać z planami powiększenia rodziny. To było błędem - miał kiedyś powiedzieć Zago.

Jak wynika z aktualnych deklaracji celebrytki, nie jest przesądzone, czy Krupa nie zdecyduje się na dziecko przed 40-tką.

Po raz pierwszy jestem gotowa na to, żeby planować z kimś rodzinę. Nie mogę się doczekać, aż ją założymy. Planuję zostać matką i nie boję się tego. Nasi znajomi są w szoku, że to tak szybko idzie. Mówią, że jesteśmy nienormalni, robiąc już takie plany na przyszłość. Oni nie rozumieją, że my po prostu za sobą szalejemy - czytamy w Show.

Co za zmiany w życiu Joanny, prawda?

Reklama

Tylko nam Joanna Krupa zdradziła swoje urodowe sekrety. Stosuje metody, które powinnyście wprowadzić w życie już dzisiaj!