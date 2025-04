Joanna Krupa to naprawdę piękna kobieta, która ma nieskazitelną skórę, piękne włosy i idealną sylwetkę. W krótkiej rozmowie zdradziła nam swoją metodę na perfekcyjny wygląd.

Sekret urody Joanny Krupy

Jeżeli zastanawiacie się, jaki jest sekret urody Joanny, to zapewniamy was, że jest banalnie łatwy i każda z was może wprowadzić go w codzienne życie. Joanna Krupa podkreśla, bardzo duże znaczenie ma dla niej idealny makijaż i fryzura, ale później zwraca uwagę na coś bardzo ważnego - odpowiednie nawilżanie i ochronę przeciwsłoneczną.

Gwiazda już jakiś czas temu zrezygnowała z opalania się. Zawsze przed wyjściem na słońce stosuje kremy z wysokim filtrem, zakłada okulary przeciwsłoneczne i kapelusz, który dodatkowo chroni ją przed szkodliwym działaniem słońca.

Co robi, aby jej skóra była opalona? Na co dzień używa samoopalaczy, a na wyjątkowe okazje kremów koloryzujących i zawierających połyskujące drobinki, które sprawiają, że jej skóra wygląda nieskazitelnie.

