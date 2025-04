Ktoś mógłby zadać sobie pytanie, czego może brakować pięknej, majętnej i obrotnej Joannie Krupie. teoretycznie kobieta o takich walorach mogłaby przebierać w mężczyznach jak w ulęgałkach, jednak okazuje się, że to z niej zrezygnował mężczyzna jej życia, a nie ona z niego.

Reklama

"W grę w chodzi tylko rozwód"

Gdy dwoje ludzi dosięga kryzys, mówi się o terapii, separacji, o rozwodzie - w ostateczności. Joanna Krupa została postawiona przed faktem dokonanym jako żona, której mąż już po prostu nie chce. O kryzysie w ich związku rozprawiano od kilku tygodni. Jako główny powód podaje się "opieszałość" Joanny Krupy w kwestii posiadania dzieci. Jednak Zago prawdopodobnie miał dość też jej ciągłych wyjazdów, a jak donoszą zagraniczne media - jest w związku z inną kobietą. Ponoć Joanna Krupa też szuka pocieszenia.

O czym będzie wspólne reality show Joanny Krupy i Edyty Górniak?

Joanna Krupa oficjalnie: "Rozwodzę się"

Krupa postanowiła zabrać głos w mediach i rozwiać wątpliwości. W końcu to stało się faktem... Modelka wyznała, że to jej mąż domagał się rozwodu i to już kilka miesięcy temu!

- Po raz pierwszy mówię to oficjalnie: moje małżeństwo z Romainem się rozpadło. Rozstajemy się. W grudniu zeszłego roku Romek oświadczył, że chce rozwodu. Nie chciał słyszeć o innym rozwiązaniu - powiedziała Joanna Krupa w wywiadzie dla Party. Jurorka "Top Model" nie zdradziła przyczyn rozstania z mężem.

Reklama

Joanna Krupa rozwodzi się z mężem? Powód rozstania jest zaskakujący, a każda Polka powinna jej współczuć, nawet jeśli jej nie lubi