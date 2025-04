Czy to już definitywny koniec małżeństwa Joanny Krupy? Top modelka jest w separacji z mężem i stara się ocalić ich małżeństwo.

Reklama

Małżeństwo Joanny Krupy i Romaina Zago przeżywa kryzys. Dla wszystkich to wielki szok - zarówno gwiazda, jak i biznesmen zawsze zapewniali o wielkim uczuciu. Są razem od ponad dekady, a ślub wzięli w 2013 roku.Teraz wiadomo, że para zdecydowała się na separację - czytamy w jednym z tygodników o gwiazdach. Jaki jest powód ich kryzysu?

Krupa i Zago: związek na odległość

Romain, pochłonięty pracą w swoim klubie nocnym w Miami, oddalił się od Joanny. Wcześniej sygnalizował, że chce, by ograniczyła ona swoje wyjazdy do Polski i spędzała z nim więcej czasu na Florydzie. Jednak Joanna Krupa chce pracować i realizować się zawodowo w Polsce, co stało się kością niezgody między małżonkami, tęskni za ojczyzną. Biznesmen nie pojmuje, czemu Krupa ma tak silny sentyment do Polski. - Joanna nie dowierzała w to, co się dzieje. Liczyła, że małżeństwo uda się uratować. Kocha Romaina ponad wszystko, on jednak pozostał nieugięty i nie chce tak żyć - czytamy w gazecie. Nie rozumie jej potrzeby kursowania między kontynentami, a ona nie chce z tego rezygnować.

Krupa jeszcze nigdy nie założyła sukienki za taką sumę! Jak wyglądała?

Sukces Joanny Krupy w Polsce

Krupa zawsze starała się łączyć życie w USA i w Polsce. Zawsze uważała, że o prawdziwe uczucie trzeba walczyć i trzeba być zdeterminowanym.

- Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz walczyć o tę drugą osobę. Trzeba też dojść do tego momentu, w którym wiesz, co akceptujesz, a czego nie. Bo nikt nie jest perfekcyjny! Wiadomo, że nie zawsze jest super, ale w żadnym związku tak nie jest. I tak naprawdę nie ma recepty na idealne małżeństwo" - mówiła w jednym z wywiadów. - Mamy z Romkiem związek na odległość, ale to dla nas gra, bo nie ma między nami zazdrości. A to jest najważniejsze! Nie znam sytuacji innych, ale my mamy super relację, dlatego że dobrze siebie znamy" - dodawała.

Krupa chętnie przyjmuje kolejne oferty i podpisuje kontrakty, co daje jej finansową niezależność i popularność - to odbija się na jej życiu prywatnym. Joanna Krupa od kilku lat odnosi spore sukcesy zawodowe. Modelka dzięki prowadzeniu programu "Top Model" zyskała ogromną sympatię widzów, stając się niekwestionowaną gwiazdą polskiej telewizji. Z powodu jej angażu odraczała w czasie termin ślubu, a teraz założenia rodziny. Ponoć Romain Zago chce mieć dzieci, a Krupie się nie spieszy do macierzyństwa.

Czy uda im się naprawić związek? A może to tylko plotki?

Reklama

Joanna Krupa wspomina pierwszy taniec! Jak wypadli na parkiecie?