Jeszcze niedawno mówiono o kryzysie w ich małżeństwie, potem pisałyśmy o separacji. Jednak nie pozostaje nic innego jak powiedzieć wprost: Joanna Krupa i Romain Zago rozwodzą się i będą dzielić majątek. Według jednego z tabloidów, kwota do podziału może sprawić, że Joanna Krupa do końca życia będzie popijając martini na plaży w LA.

Krupa i Zago wzięli ślub po czteroletnim okresie narzeczeństwa, we wrześniu 2013 roku w ogrodzie pięciogwiazdkowym hotelu Park Hyatt Aviara Resort w Carlsbad, niedaleko granicy z Meksykiem. Chodzili ze sobą przeszło dekadę. Joanna zwlekała z decyzją o ślubie, za który ostatecznie zapłacili producenci reality show The Real Housewives of Miami. Krupa od zawsze ma głowę do interesów.

Krupa chce jak najwięcej zarobić na rozwodzie?

Według ostatnich doniesień, Krupa i Górniak wystąpią w reality show, które będzie bazowało na przyglądaniu się ich perypetiom, jako dwóm Polkom za Oceanem. Zainteresowanie mediów pojawiło się po informacjach o rozwodzie Krupy i Zago - ta ma zamiar dzielić się z widzami swoimi sercowymi rozterkami i ujawniać kryzysowe momenty. Jak rozwodzą się na Zachodzie? To wszystko i więcej w reality show, do którego zdjęcia mają się rozpocząć już w czerwcu. Kwota, którą ma otrzymać Krupa na konto, to ponoć około miliona złotych.

Jednak wiele wskazuje na to, że Krupa będzie starała się "wyciągnąć" od męża jak najwięcej. Majątek biznesmena szacuje się na około 15 milionów dolarów, a podobno w tle jest także zdrada. Jego.

- Jest zdeterminowana, by wycisnąć jak najwięcej z majątku męża, który szacowany jest aż na 15 mln dolarów! - grzmią tabloidy. - Ona chciała ratować ten związek i robiła wszystko, co się dało, by poprawić ich relacje - wyjaśnia osoba z otoczenia w rozmowie z Faktem. To Romain odpuścił i znalazł sobie inną kobietę - czytamy.

Jak jest naprawdę, kto kogo zawiódł i zdradził, tego pewnie dowiemy się z reality show z udziałem Joanny lub... nigdy się nie dowiemy prawdy. Przykro jednak patrzeć na to, jak dwoje niegdyś bliskich sobie ludzi burzy związek, który budowali latami. Mamy dlatego nadzieję, ze jeżeli mają się rozstać, to zrobią to z klasą, a nie z kamerami.

