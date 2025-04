Joanna Koroniewska naprawdę zna się na tym, co modne! Połączenie letnich, zwiewnych sukienek z kowbojkami to numer jeden na lato. Noszą je między innymi Marina Łuczenko, Diane Kruger i Millie Brown, a same kowbojki już od kilku sezonów można zobaczyć na pokazach największych projektantów mody.

Reklama

Letnia sukienka i kowbojki

Chociaż kowbojki kojarzą się nam zdecydowanie z jesienią, musimy przyznać, że jesteśmy całkowicie zakochane w tym trendzie! Modę, która przywędrowała do nas ze Stanów, chętnie zostawiłybyśmy ze sobą na dłużej. W połączeniu z letnią sukienką zyskują zupełnie innego wymiaru.

Ten nieco zadziorny zestaw sprawi, że będziesz wyglądać jak prosto z najmodniejszych letnich festiwali. Jest wyjątkowo kobiecy, a do tego naprawdę chwyta za oko! Sama zobacz, jak nosi go Joanna Koroniewska.

Jak nosić sukienkę do kowbojek?

Zwiewna sukienka przed kolano to zawsze doskonały wybór, jeśli w swojej stylizacji chcesz postawić na modne kowbojki. My szczególnie polecamy białe, koronkowe sukienki oraz szyfonowe sukienki w kwiaty. Ubiór Joanny Koroniewskiej to doskonały przykład tego, jak należy nosić ten trend!

Reklama

Zobacz też:

Te trzy sukienki to prawdziwe bestsellery lata 2019! Kupisz je w popularnej sieciówce

Najmodniejsze stroje kąpielowe w tym sezonie. Jakich szukać?