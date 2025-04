Wielki come back Jessiki Biel! Śliczna aktorka i żona Justina Timberlake'a wróciła na salony 6 miesięcy po porodzie. I to w jakim stylu!

Narodziny Silasa Randalla dużo zmieniły w życiu tej wyjątkowej pary. Justin Timberlake nie posiadał się z radości z powodu zostania ojcem, czego dawał wyraz w telewizyjnych show czy podczas gal rozdania nagród muzycznych. Zaskoczył wszystkich swoimi podziękowaniami na iHeartRadio Music Awards Kilkakrotnie wzruszył nas wzruszającymi wyznaniami związanymi z nową życiową rolą. Teraz już pojawia się nie sam, a z piękną żoną u boku, i to niemalże na każdej imprezie. Timberlake i Biel oszaleli na punkcie swojego synka, ale przecież trzeba też pokazać się na kilku ważnych, branżowych imprezach... i to 3 dzień po dniu! Jessica Biel zagościła na MTV EMA 2015, 11. GLSEN Respect Awards i Fashion Night of Dtars Gala.

Jak prezentowala się 6 miesięcy po porodzie? Zobacz sama! Jesteśmy pod wrażeniem jej wdzięków...

