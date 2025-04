Muszę przyznać, że mam ogromną słabość do Jessiki Alby. Uwielbiałam ją już jako aktorkę, a potem zaimponowała mi ograniczeniem (a w zasadzie nawet rezygnacją) ze wspaniale rozwijającej się kariery, która jednak uniemożliwiała jej zajmowanie się dziećmi. To rzadkość, aby hollywoodzka gwiazda potrafiła tak całkowicie poświęcić się rodzinie, zamiast pędzić za sukcesem!

Piękna Jessica w ogóle się nie zmienia - poznała chyba tajemny przepis na eliksir młodości, bo jej twarz i figura od wielu lat pozostaje nienaganna! Nie mogę uwierzyć, że 28 kwietnia gwiazda skończyła 35 lat! Trudno jednak powiedzieć, czy Albie udało się w pełni cieszyć urodzinami, bo nad jej głową gromadzą się czarne chmury...

Jessica Alba ma problemy

W ostatnich latach aktorka skupia się głównie na prowadzeniu swojej firmy z kosmetykami, która nosi nazwę The HonestCompany. Najważniejszą ideą marki jest tworzenie produktów, które są całkowicie ekologiczne. Sugeruje to nawet sama nazwa brandu - "honest" to po angielsku "uczciwy". Głównym celem jest sprzedawanie kosmetyków, które będą bezpieczne zwłaszcza dla alergików i małych dzieci.

Od niedawna na wizerunku firmy (a przy okazji samej Alby...) pojawiają się jednak coraz większe rysy. Czy marka jest rzeczywiście tak rzetelna, jak wskazywałaby na to jej nazwa?

Pierwsze zarzuty pod adresem The HonestCompany pojawiły się już ponad rok temu. Udowodniono, że kosmetyki zawierają jednak konserwanty i inne składniki, które w ekologicznych i bezpiecznych produktach znajdować się nie powinny. Mniej więcej w tym samym czasie rozżalona klientka, której dziecko uległo poważnemu poparzeniu słonecznemu, do którego mogły przyczynić się emulsje marki The Honest, zrobiła marce czarny PR.

Sprawa powraca ze zdwojoną siłą! Tym razem jednak zarzuty dotyczą jedzenia dla dzieci, które okazuje się nie być tak naturalne, jak w reklamach firmy. W Ameryce zawrzało, pojawiły się nawet zapowiedzi oskarżeń i pozwów do sądu. Czy to tylko burza w szklance wody? A może Jessica Alba powinna ponieść karę za świadome wprowadzanie konsumentów w błąd?

