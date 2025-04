Informację o tym, że stan zdrowia aktora pogorszył się, potwierdził jego przyjaciel Jerzy Radziwiłowicz:

Przed chwilą do mnie dotarła informacja, że Jerzy Stuhr trafił do szpitala, ale nic więcej nie wiem – powiedział w rozmowie z „Wirtualną Polską”.

Informacje te potwierdziła także żona Jerzego Stuhra, Barbara.

Jerzy Stuhr w ciężkim stanie przebywa w szpitalu

Jerzy Stuhr powoli przygotowywał się do powrotu na scenę, ostatni weekend spędzał na Podhalu. Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 lipca br.) aktor trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Powodem było podejrzenie udaru mózgu. Jego stan zdrowia został określony jako ciężki. Nowe informacje na temat zdrowia aktora mają zostać przekazane w ciągu kilku najbliższych dni.

18 kwietnia br. Jerzy Stuhr skończył 73 lata. W 2011 roku z powodów problemów z gardłem aktor trafił do szpitala onkologicznego, gdzie lekarze potwierdzili nowotwór krtani. W walce z chorobą wspierali go rodzina i przyjaciele, udało mu się wrócić do zdrowia.

Wcześniej artysta przeszedł także zawał serca, a w wywiadach niejednokrotnie podkreślał, że problemy z sercem ma od wielu lat i jest gotowy na to, „co los może zarządzić”.

Informacja o pogorszeniu się stanu zdrowia zaniepokoiła nie tylko najbliższych aktora. Zewsząd płyną życzenia powrotu do zdrowia.

