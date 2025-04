5 z 5

Jeremy Meeks

Mężczyzna spędził 9 lat w więzieniu, a o swojej popularności dowiedział się od żony. Miał mieć powiązania z gangiem, a to tatuaże powodują, że ludzie utożsamiają go z przestępcą. Trafił do więzienia w 2014 roku za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Meeks wyszedł na wolność i podpisał kontrakt z agencją modelingową - jedną z wielu, jaka ubiegała się o to, by z nim współpracować... Tak narodziła się gwiazda.