Dana Patterson to znana modelka plus size, o której niedawno zrobiło się znów głośno. Wszystko za sprawą otwartego listu, który zamieściła na swoim koncie na Instagramie. Zaczyna go od słów „Droga młodsza ja”…

W dzieciństwie Dana była szykanowana z powodu swojego wyglądu: dzieci naśmiewały się z jej grubych brwi, włosów i krągłości. Cierpiała myśląc, że powinna upodobnić się do smukłych blondwłosych piękności, które wyznaczały wówczas kanony piękna.

Po latach dziewczyna zaczęła jednak odnosić sukcesy w modelingu, a cechy wyglądu, które wcześniej były jej kompleksami, zaczęła odbierać jako swoje atuty. Zauważyła też, że borykanie się z niepochlebnymi komentarzami na swój temat sprawiło, że ma obecnie świetne poczucie humoru, które bawi wiele osób z jej otoczenia.

Powstała lalka Barbie na wzór modelki plus size!

Dana wciąż jednak obserwowała, że młode dziewczyny niepotrzebnie dążą do nieosiągalnego ideału, który odbiega od typu ich urody. Stworzyła więc tag #dearyoungerme („droga młodsza ja”), by walczyć z nierealnymi standardami dotyczącymi kobiecego wyglądu.

List, który zamieściła w związku z wymyślonym przez siebie tagiem, zalajkowało już blisko 9,000 osób!

Droga młodsza ja, oto kwestie, które powinnam była znać: jesteś piękna taka, jaką stworzył cię Bóg. Tylko dlatego, że nie masz blond włosów, niebieskich oczu i nie jesteś szczupła, nie znaczy, że jesteś gorsza. Kiedyś będziesz wdzięczna za te swoje brwi i włosy. Będziesz kochać swoje pełne usta i oliwkową cerę. Twoje uda, których teraz nienawidzisz, będą nieść cię przez 3 juniorskie olimpiady. To szalone, prawda?! Tyłek, z którego wszyscy się śmieją, da ci siłę, by skakać wyżej i czerpać z latynoskiego dziedzictwa. TWOJA WAGA CIĘ NIE DEFINIUJE! TWÓJ WYGLĄD CIĘ NIE DEFINIUJE! Nie słuchaj ludzi, którzy uważają inaczej. Ludzie, którzy cię nękają, pomogą ci doskonalić twój humor, który będzie bawił wiele osób. Nie pozwól, by cię niszczyli, nie bierz siebie zbyt poważnie. (…) Teraz jest ci ciężko, ale będzie lepiej! (…) Pozostań dziwaczną i kreatywną. Jesteś kochana. To, co sprawia, że jesteś unikalna i może nieco dziwna, powoduje, że jesteś piękna (…)

– napisała na Instagramie.