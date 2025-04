Jaka naprawdę jest Jennifer Lopez? Światowa gwiazda, tancerka, aktorka... i mama. Przede wszystkim szukająca prawdziwej miłości. Taki też tytuł nosi jej pierwsza książka biograficzna, której polskie tłumaczenie pojawiło się na rynku nakładem Edipresse Książki.

Jest nagradzaną aktorką, piosenkarką, tancerką, bizneswoman, projektantką mody, producentką filmową, filantropką. Sprzedaż jej płyt przekroczyła 70 milionów egzemplarzy, zaś łączny dochód z filmów – ponad 2 miliony dolarów. Zdobyła status gwiazdy i ugruntowała swoją pozycję w branży filmowej i muzycznej. Ale nie osiągnęła pełni szczęścia i wciąż szuka "tego jedynego".

Chyba nie mogę być już dłużej z Markiem – wyrzuciłam z siebie, nie powstrzymując łez. Więc w końcu się stało. Wiedziałam, co oznacza wypowiedzenie tych słów głośno: koniec mojego małżeństwa. Koniec naszej rodziny. Koniec marzenia, które z takim trudem starałam się utrzymać. Oznaczało też coś więcej. (...) Już widziałam nagłówki: "Jennifer Lopez się rozwodzi... po raz kolejny!". Albo: "Kobieta, która ma wszystko, ale nie radzi sobie w miłości!". Tak bardzo bałam się kolejnej porażki, oceny i analizy świata, i tego, że wszystkich rozczaruję... znowu. Lecz tym razem nie było tak jak kiedykolwiek wcześniej. Było gorzej.

fot. Ana Carballosa/materiały prasowe Edipresse Książki

Lopez jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii oraz dumną mamą Maksa i Emme. Artystka opowiada na kartach książki intymną historię zaledwie jednego roku swojego życia. Roku przełomowego, w którym podjęła decyzję o rozwodzie z Markiem Anthonym, o wyruszeniu w pierwszą w jej życiu światową trasę koncertową, o tym, jak mierzy się z lękami i brakiem miłości.

Książka ta nie jest szczegółową relacją z żadnego z moich związków, publicznie znanych bądź nie. Nie zwierzam się tutaj ze wszystkiego, mam też nadzieję, że tego nie oczekujecie. Ufam jednak, że ostatecznie przekonacie się, iż otrzymaliście o wiele więcej. To książka o wzorcach, które sięgają jeszcze czasów mojego dzieciństwa. Książka o mojej drodze i o tym, czego się nauczyłam. Opowieść o prowadzącej do przemiany wędrówce, podczas której musiałam zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami, pokonałam niektóre z moich największych lęków i wyszłam z tego silniejsza niż kiedykolwiek. To opowieść o tym, jak odkryłam... miłość najprawdziwszą ze wszystkich.