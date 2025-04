Blake Lively zaskoczyła wszystkich wrzuceniem 2 fotek na swój Istagram. Nie są to przypadkowe zdjęcia - gdyby nie podpis, wszyscy zachwycaliby się dystansem Blake Lively do swojej figury, jednak zamieszanie pojawiło się na widok jednego zdania...

Komentarz Lively pod swoją fotką sprawił, że wśród fanów zawrzało. Zwłaszcza tych czarnoskórych. O co chodzi? O cytat z piosenki Sir Mix-a-Lot's i "Baby Got Back". Co tak bardzo oburzyło w nim internautów? Część osób uznała słowa za rasistowskie.

Twarz z L.A., pupa z Oakland.

Blake Lively oskarżona o rasizm

Fani i sympatycy aktorki byli bardzo oburzeni i zrozumieli jej przekaz opacznie. Co prawda na Festiwalu w Cannes Lively w sukni Versace wyglądała jak milion dolarów. Suknia opinała jej kształty, a w tym dość sporych rozmiarow pupę. Pozornie błahy i niewinny wpis, spotkał się z falą krytyki!

Jestem czarnoskórą kobietą z Oakland. Ciężko pracuję. Nie chcę, żeby mężczyźni sądzili, że jedyne, co mam do zaoferowania to duży tyłek.

Jakby to, że brała ślub na plantacji niewolników nie wystarczyło, żeby jej nienawidzić.

Lively brała ślub z Ryanem Reynoldsem na plantacji w Południowej Kalifornii. To region znany z tego, że niegdyś kwitło niewolnictwo. Czy to grzech? Dla wielu osób był to argument za tym, by oskarżyć ją o rasizm. Dla kontrastu, wielu zainteresowanych wzięło udział w dyskusji i wstawili się za blondwłosą aktorką i zawetowali oskarżenia pod jej adresem.

Ona tylko cytuje piosenkę i wątpię, żeby chciała kogoś obrazić.



Ludzie zachowują się absurdalnie. Zawsze znajdą powód, żeby narzekać.

Festiwal w Cannes 2016:

