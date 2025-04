Wieść o tym, że Jennifer Garner i Ben Aflleck się rozwodzą, obiegła świat z prędkością światła, a teraz w sieci pojawiają się fotki Jennifer Garner, która wygląda na bardzo zaniedbaną...

Już nie pierwszy raz mamy okazję zerknąć niemalże przez ramię Jennifer Garner, która spełnia sumiennie obowiązki rodzicielskie i często chadza na zakupy (zabierając ze sobą dzieci, które chętnie pomagają mamie w takich czynnościach). Aktorka zapomina o makijażu, ale to można jej wybaczyć. Ale... nieświeże włosy? Pognieciona sukienka?

Zaniedbana Jennifer Garner

Być może jest to skutek zwolnienia niani do 3 dzieci hollywoodzkiej pary, o której jest teraz głośno z racji rzekomego romansu niani z Benem Affleckiem. Gwiazda nie jest podobna do siebie. Czyżb y to obowiązki domowe tak ją przytłoczyły i odmieniły? Zobacz galerię!

Od długiego czasu przebywam tylko w domu. Teraz moja kolej, dlatego mam zamiar wziąć się do pracy już tej wiosny. Myślę, że będę pracować przez wiosnę i lato, może nawet jesienią. Tak długo jak mi to będzie dane i ktoś będzie mnie zastępował w domu.

