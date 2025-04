Dla środowiska Hollywood i fanów aktorskiej pary szokiem była wiadomość o ich rozstaniu. Separacja? Nie, Affleck i Garner ogłosili, że się rozwodzą. Dlaczego? Okazuje się, że Affleck zapomniał o byciu wiernym swojej żonie.

Reklama

Doniesienia o zdradzie Afflecka pojawiły się kilka dni temu. Prasa co i rusz ujawnia szczegóły na temat okoliczności rozstania Bena Afflecka i Jennifer Garner. Czy to możliwe, że Affleck miał romans z nianią ich trojga dzieci? Jak podaje Us Weekly, to wlaśnie niewierność Afflecka i jego skłonności do używek pbezpośrednio przyczyniły się do rozpadu małżeństwa aktorów.

To potwierdzone: Affleck i Garner się rozwodzą

Jak podają zagraniczne media, Ben Affleck i 28-letnia Christine Ouzounian, niania 3 dzieci pary, mieli się ku sobie od dłuższego czasu. Znajomy byłej niani poinformował prasę, że niania byla pod ogromnym wrażeniem Afflecka, często spotykała się z nim bez dzieci, a między nimi dało wyczuć się chemię. Garner zwolniła Ouzounian, gdy odkryła, że coś jest na rzeczy między nią a jej własnym mężem.

Random thought: this is why you don't hire a hot nanny or personal assistant or hot anything. LOL. #christineouzounian probably after the fame and fortune Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika FLORDELiZ💋 (@flordelizzz) 30 Lip, 2015 o 2:23 PDT

Koniec małżeństwa Garner i Afflecka

Podobno mimo zwolnienia niani przez Garner, ta wciąż nachodzi jej męża. Jak podała prasie, "to prawdziwa miłość" i Affleck okazuje jej sympatię. Aktor kategorycznie odmawia dłuższego komentarza w tej - jego zdaniem - absurdalnej kwestii. Jego menadżer zdementował plotki:



To "śmieciowy news". Ta historia to kompletne bzdury i same kłamstwa. Tabloidy nie powinny, podając się na anonimowe źródła, niszczyć spokoju rodziny przechodzącej przez trudny okres.

Pytanie, czy tą "bzdurą" jest dalsze utrzymywanie kontaktów Afflecka z nianią, czy wspomniania wcześniej zdrada.

Reklama

Zobacz także:



Ewa Kasprzyk zrezygnowała z roli Affleck i Garner na romantycznym spacerze Ben Affleck to tata na medal? Zobacz urocze fotki Garner bez makijażu na spacerze z córką. Podobna?