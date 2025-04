Jennifer Aniston i Brad Pitt zawarli związek małżeński - twierdzi magazyn „Woman’s Day”. Plotki o tym, że para się zeszła pojawiały się w mediach od dawna. Sekretny ślub pary miał się odbyć w stolicy Francji.

Magazyn podał, że aktorska para pobrała się w czasie kameralnej uroczystości w Paryżu. Powodem wyboru Europy na miejsce zaślubin była chęć zachowania anonimowości. Ponadto Jennifer Aniston i Brad Pitt mają wiele wspólnych wspomnień z przeszłości, związanych właśnie z tym miastem. Ślub pary miał odbyć się w romantycznych okolicznościach. Jednak świętowanie nie trwało długo, świeżo upieczeni małżonkowie musieli szybko się rozstać ze względu na zobowiązania zawodowe.

Zdecydowali się spotkać w Paryżu, bo kiedyś spędzili tam wiele szczęśliwych chwil jako para. Jen spotkała się z Bradem w jego hotelu, z widokiem na Wieżę Eiffla. Mieli tylko dwa dni razem, bo aktorka musiała wracać do pracy do Los Angeles. Mówi się jednak o tym, że niedługo pojedzie tam ponownie by go zobaczyć. Podobno nie może się tego doczekać

- pisze magazyn.