Jako niezdarna Bridget Jones z uporem szukała miłości, zakochując się nie w tych facetach, co trzeba. W prawdziwym życiu także nie od razu trafiła na tego jedynego. Jeśli w ogóle go odnalazła…

Renée Zellweger jest ulubionym tematem hollywoodzkich plotek jeśli chodzi o wagę i wygląd zewnętrzny. Jej rysy twarzy zmieniają się tak często, że na niektórych okładkach kolorowych magazynów jest zupełnie nie do poznania. Choć największą sławę i zawodowe sukcesy przyniosła jej rola Bridget Jones, nieco zaniedbanej, pulchnej Brytyjki, która robi, co może, żeby znaleźć szczęście, miłość i wyjść za mąż, Zellweger w życiu zupełnie nie przypomina swojego filmowego alter ego.

Wierzę w miłość, ale nie siedzę z założonymi rękami i nie czekam, aż przyjdzie. Kupuję domy. Podróżuję. Przyjmuję role, które zabierają mnie na górskie szczyty w Transylwanii. Wiem, że szczęście przychodzi pod wieloma postaciami, i jeśli spędzasz całe życie, mając nadzieję, że ktoś cię odnajdzie albo że ty znajdziesz tego jedynego, ominie cię wszystko inne. A to właśnie te wszystkie rzeczy razem wzięte sprawiają, że jesteś kimś wyjątkowym, a twoje życie pełne – skomentowała swoje życie miłosne w 2003 roku w wywiadzie dla magazynu „Cosmopolitan”.

Przy okazji premiery trzeciej części przygód Bridget Jones Zellweger była też często pytana o macierzyństwo. Sama bezdzietna, grała kobietę w ciąży, która na dodatek nie wie, kto jest ojcem.

Macierzyństwo nigdy nie było moją ambicją. Nie myślę w tych kategoriach. Nigdy nie zakładałam, że w wieku 19 lat zrobię to, a zanim skończę 25 lat, zrobię tamto. Przyjmuję rzeczy w miarę tego, jak się dzieją, a jeśli coś się wydarza, to w porządku – powiedziała w jednym z wywiadów.

Renée Zellweger urodziła się w kwietniu 1969 roku w miejscowości Katy w Teksasie. Jej ojciec, mechanik i elektryk, pochodzi ze Szwajcarii, a matka – pielęgniarka i położna, z Norwegii. Już jako dziecko Renée była bardzo ambitna, w szkole należała do licznych grup zainteresowań i drużyn sportowych.

Była cheerleaderką, gimnastyczką, grała w piłkę nożną, koszykówkę i baseball, należała do grupy dyskusyjnej i chodziła na lekcje aktorstwa. To ostatnie hobby kontynuowała także na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, na którym ukończyła anglistykę. Ponieważ jej ojciec stracił pracę, kiedy była na studiach, sama musiała zarabiać na swoje utrzymanie. Pracowała jako kelnerka, czasem udawało jej się dostać rólki w niskobudżetowych filmach i reklamach.

Miłość? Poczekam



Pierwszym chłopakiem Zellweger, o którym dowiedziały się media, był gitarzysta Sims Ellison, z którym spotykała się jeszcze w Teksasie. Rozstali się jednak po mniej więcej pięciu latach związku, kiedy Zellweger zdecydowała się opuścić rodzinny stan w pogoni za karierą. Jej pierwszym romansem, który trafił do plotkarskich gazet, był ten z Jimem Carreyem. Poznali się na planie filmu „Ja, Irena i Ja” w 2000 roku i wkrótce zaczęli się spotykać poza planem.

To była bardzo niespodziewana, wspaniała rzecz. Nasze pragnienie, żeby być ze sobą, było bardzo naturalne. Kiedy po zakończeniu zdjęć nie wiedzieliśmy się przez kilka miesięcy, nawet za bardzo nie rozmawialiśmy, dotkliwie odczuwałam jego brak. Czułam, że naprawdę za nim tęsknię – powiedziała Zellweger w rozmowie z „Entertainment Weekly”.

Także Carrey wypowiadał się o swojej dziewczynie w samych superlatywach, przekonując, że sprowadza go na ziemię i przypomina o urokach zwykłego życia. Prasa spekulowała, że Carrey i Zellweger są zaręczeni. Plotki wywołał „pierścionek przyjaźni”, wart, bagatela, 200 tysięcy dolarów, który aktorka miała dostać od ukochanego. Do małżeństwa jednak nie doszło, para rozstała się w grudniu 2000 roku, a Zellweger zdementowała plotki o zaręczynach, dodając, że właściwie spędzili ze sobą zaledwie trzy miesiące, branie ślubu byłoby więc głupotą.

Po rozstaniu z Carreyem, tabloidy próbowały połączyć ją z gwiazdą serialu „Przyjaciele” Matthew Perrym. Aktorka przyznała, że Perry jest bardzo miły i przystojny, ale zaprzeczyła, żeby byli parą. Jej serce skradł za to kolejny muzyk w jej życiu, utalentowany lider zespołu White Stripes, Jack White. Poznali się w Rumunii na planie filmu „Wzgórze nadziei”, do którego White miał napisać muzykę. Dostał też niewielką rolę, męża filmowej Ruby, granej właśnie przez Zellweger.

Oboje skryci, starali się utrzymać związek z dala od wścibskiej opinii publicznej. Rzadko widywano ich razem, choć pojawili się na ceremonii rozdania Oscarów w 2004 roku, podczas której Zellweger odebrała statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Wytrzymali ze sobą półtora roku i rozstali w grudniu 2004. Przedstawiciel aktorki zapewniał, że pozostali przyjaciółmi.

Renée Zellweger zdecydowanie ma słabość do przystojnych muzyków, o czym może świadczyć jej kolejny romans, tym razem zwieńczony sakramentalnym „tak”, a później… anulowaniem małżeństwa. W styczniu 2005 roku, podczas koncertu charytatywnego dla ofiar tsunami, aktorka poznała gwiazdę muzyki country Kenny’ego Chesney’a. Po niecałym pół roku gorącego romansu, pobrali się podczas malowniczej ceremonii dla zaledwie 35 osób najbliższej rodziny i przyjaciół, na jednej z plaż Wysp Dziewiczych. Jednak zaledwie cztery miesiące później Zellweger złożyła wniosek o anulowanie małżeństwa, jako powód podając oszustwo. Enigmatyczna przyczyna wywołała plotki, jakoby Chesney był gejem.

Na planie filmu „Przypadek 39” Zellweger poznała niezwykle przystojnego Bradleya Coopera. Oboje robili, co mogli, żeby utrzymać swój związek w tajemnicy i właściwie nigdy się do niego oficjalnie nie przyznali. Faktem jest jednak, że aktorka opuściła ceremonię rozdania Złotych Globów w 2011 roku i pojechała do Pensylwanii, gdzie wspierała Coopera po śmierci ojca. Oboje też nie szczędzili sobie w wywiadach zawodowych pochwał i komplementów. Prasa szybko odkryła też, że razem mieszkają. Ich związek rozpadł się w marcu 2011 roku, kiedy kariera Coopera zaczęła nabierać szybszego tempa.

Od 9 lat Renée Zellweger jest łączona z muzykiem i producentem Doylem Bramhallem II. Ich romans rozwija się z dala od świateł kamer i obiektywów fotoreporterów. Tabloidy wytropiły ich jednak podczas romantycznej wycieczki na Hawaje w 2013 roku, a Bramhall pojawił się u boku Renée podczas premiery trzeciej części serii o Bridget Jones w 2016 roku. Związek przetrwał do 2019 roku, a miłosnych afektach Zellweger nie słyszy się od kilku lat.

