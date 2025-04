Beata Tadla i Jarosław Kret wrócą do siebie? Jeśli wierzyć doniesieniom „Super Expressu”, prezenter pogody żałuje rozstania z dziennikarką. Tabloid opublikował wypowiedź znajomego pary. Wynika z niej, że Jarosław Kret chciałby wrócić do Beaty Tadli.

Tabloid dotarł do jednego ze współpracowników Beaty Tadli i Jarosława Kreta z NOWA TV. Ponoć pogodynek zwierza się swoim kolegom, tęskni za byłą partnerką i stara się o jej powrót.

Jarek powtarza kolegom z NOWEJ TV, że nie radzi sobie z rozstaniem, że jest mu ciężko, tęskni i łudzi się, że jeszcze uda mu się odzyskać zaufanie Beaty. Powtarza, że tak naprawdę wcale nie chciał się rozstać, a po prostu w ciężkich dla siebie chwilach znika. Chciał do niej wrócić - podaje „Super Express”.

Beata Tadla wróci do Jarosława Kreta?

Co na to dziennikarka? Mimo rzekomych starań prezentera pogody, wiele wskazuje na to, że Beata Tadla nie chce wrócić do byłego partnera. Nie urwała z nim kontaktu, lecz ograniczyła do go minimum. Byli partnerzy rozmawiają ponoć jedynie na temat mieszkania. A szanse na happy end są niemal równe zeru.

Ignoruje jego SMS-y. Odpisuje tylko na te ważne, dotyczące spraw związanych z mieszkaniem. W pierwszym miesiącu od rozstania być może by do niego wróciła, ale teraz. odżyła, chce być sama. Nabrała pewności siebie i nie jest w stanie zaufać komuś, kto nadwerężył jej zaufanie - czytamy na łamach se.pl.

Ile w tym wszystkim prawdy? Beata Tadla w piątek wygrała finał „Tańca z Gwiazdami.” W żaden sposób nie skomentowała swojego życia prywatnego. W sprawie chęci rzekomego odbudowania związku nie wypowiedział się również Jarosław Kret. Para rozstała się w nieprzyjemnych okolicznościach przed startem tanecznego show Polsatu. Prezenter pogody odpadł z programu w pierwszym odcinku. Dziennikarka doszła do finału, wygrywając show w wielkim stylu.

