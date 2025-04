Takich małżeństw, jak Janiaka i Malinowskiej, w show-biznesie jak na lekarstwo. To piękna, zgodna para, która właśnie świętowała 12-lecie małżeństwa. Z tej okazji do sieci wrzucli swoje staaare zdjęcie. Zobaczcie!

Karolina Malinowska jako nastolatka zaczęła udzielać się w świecie modellingu. Jak sama o sobie mówiła nie byla ładna, ale miała "ciekawą twarz". To miłość sprawiła, że Malinowska zdecydowała się na silne odsunięcie od wybiegu. 6 lat później, w 2009 roku, na świecie pojawił się ich syn, Fryderyk, a w kilka lat potem 2 kolejnych - Christian (2011) i Julian (2013). 21 czerwca Janiak i Malinowska obchodzili 12 rocznicę ślubu. Zobaczcie, jak wyglądali na początku swej znajomości zakochani:

12 lat temu powiedzieliśmy sobie TAK :-). I choć czasem pada NIE, to tamto TAK jest nadal aktualne :-) @olivierjaniak ❤️ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Karolina Malinowska (@karolamalina) 21 Cze, 2015 o 3:40 PDT

Trzeba przyznać, że czas jakby się dla nich zatrzymał. Oboje wciąż wyglądają niezmiernie młodo! Większość kobiet kojarzy Karolinę Malinowską z 3 powodów: jest żoną Oliviera Janiaka, ma 3 synów i była modelką. W rzeczywistości ma ona o wiele więcej do powiedzenia, a co ważne - stawia na szczerość i ma duży dystans do siebie.

Według niektórych internautów powinnam mówić o sobie: "Cześć, nazywam się Karolina Malinowska, jestem paszczurem, samozwańczą ikoną mody oraz najlepszą matką Polką w tym kraju, z mężem gejem, miło mi cię poznać".

Taki staż małżeński w celebryckim świecie jest imponujący i budzi szacunek. Rodzina Janiak&Malinowska uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych i udanych. Tak trzymać!

