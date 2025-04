Późne ciąże nikogo już nie dziwią, choć wciąż są tematem dyskusji. Janet Jackson była na świeczniku mediów od kilku miesięcy - urodziła pierwsze dziecko w wieku 50 lat. Znamy płeć, a piosenkarka podała także do wiadomości imię maleństwa. Jest absolutnie urocze!

Jak podał serwis "People", Janet Jackson urodziła chłopca! Wszyscy spodziewali się, że nazwie go Michael, jednak Janet Jackson i Wissam Al Mana dali synowi na imię Eissa. Oboje czują się dobrze. Piosenkarka i jej mąż, Wissam Al Mana, za pośrednictwem rzecznika prasowego, wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że są bardzo szczęśliwi z powodu powiększenia rodziny.

Janet Jackson urodziła bez komplikacji, a teraz odpoczywa. W tym momencie nie zostaną podane żadne dodatkowe informacje - czytamy w oświadczeniu prasowym do mediów.

Ciąże w coraz późniejszym wieku

Informacja, że 50-latka zaszła w pierwszą ciążę wzbudziło wiele emocji. Janet Jackson poinformowała fanów o swoim stanie w maju 2016 roku za pomocą Twittera. Napisała, że czuje się dobrze i dziękuje za wszystkie objawy miłości i modlitwy. Swój wpis zakończyła zwrotem - Al Hamdu lillah - po arabsku znaczy on "Niech Bóg ma was w swojej opiece".

Janet wiadomością o ciąży zdetronizowała w tym nawet Halle Berry, która urodziła dziecko w wieku 46-lat czy Salmę Hayek, która urodziła swoją córeczkę mając 48. Wraz ze swoim partnerem, arabskim milionerem Wissamem Al Maną, zrezygnowali z życia publicznego, dla dobra ich związku i oczywiście dziecka.

Janet Jackson... czy to na pewno pierwsze dziecko?

Okazuje się, że Janet być może ma już dwójkę dzieci! Takie informacje przekazał prasie James DeBarge, który był mężem piosenkarki zaledwie przez rok. Czy to prawda? Artystka ponoć miała mówić Jamesowi, że poroniła, a mężczyzna opowiedział, że zgłosiła się 30-letnia kobieta, która przyznała, że jest córką jego i Janet. Piosenkarka miała oddać ją do adopcji, bo nie chciała być młodą matką. Jak twierdzi "Radar Online", kobieta, która odszukała swojego ojca, nie chciała, by o tym dowiedziała się jej biologiczna matka, czyli Janet.

Nic nie wiedziałem. Zleciłem badania DNA one pokażą czy ta kobieta to nasza córka – powiedział w wywiadzie dla The National Enquirer.

Była teściowa Janet utrzymuje, że wokalistka miała z jej synem dwoje dzieci i oboje trafili do adopcji. Oprócz dziewczynki, para miała mieć też 32-letniego dziś mężczyznę, którym opiekuje się rodzina ze Szwecji.

