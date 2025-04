Jamie Dornan to zdecydowanie najgorętsze nazwisko ostatnich, i prawdopodobnie przyszłych, tygodni. Został uznany za najseksowniejszego aktora Hollywood.

Czym sobie zasłużył na ten tytuł, pomijając oczywisty fakt - główną rolę w filmie "50 twarzy Greya"?

Aktor jest niezwykle przystojny i dobrze zbudowany.

Perfekcyjnie wpisuje się w oczekiwania współczesnych kobiet... zarost, gęste włosy, wyrazista linia szczęki.

Co o nim wiemy?

Jamie Dornan - utalentowany przystojniak

James Jamie Dornan to nie tylko aktor, lecz także model oraz muzyk.

Urodził się w Irlandii, jako trzecie i najmłodsze dziecko profesora Jamesa Dornana, znanego wykładowcy na Uniwerystecie w Belfaście.

Jego pasją jest sport - tak samo jak teatr, uwielbia grę w rugby.

W wieku 16 lat stracił matkę, rzucił naukę i przeniósł się do Londynu.

Wraz z przyjacielem, Davidem Alexanderem, założyli zespół "Sons of Jim".

Od czasu jego kariery jako modela i roli w filmie "Maria Antonina", związany był z Keirą Knightley.

Od 2007 roku spotykał się z piosenkarką oraz aktorką, Amelią Warner.

Para pobrała się 27 kwietnia 2013 roku, a w listopadzie tego samego roku na świat przyszła ich córka.

Filmowy Christian Grey najseksowniejszym mężczyzną

Erotyczny obraz w filmie "50 twarzy Greya" przyniósł mu ogromną popularność, dlatego uplasował się na pierwszej pozycji w rankingu najbardziej pociągających mężczyzn wg magazynu Glamour:

Jamie Dornan Benedict Cumberbatch Tom Hiddleston Robert Pattinson Henry Cavill Theo James Harry Styles Jamie Campbell Bower Jared Leto Pharrell Williams